فيسبوك يضيف ميزة طلبها الكثيرون.. ولكن

الاصلاح نيوز-

تعتزم شركة فيسبوك إضافة ميزة طلبها الكثير من مستخدميها ولكن الشركة تحفظت عليها.

حيث تختبر الشركة إضافة زر التفاعل “لم يعجبني” إلى مجموعة الرسوم التعبيرية الخاصة بها.

لكنك لن تستطيع استخدام هذه الميزة في البوستات المنشورة على فيسبوك إنما ستكون محصورة بتطبيق الماسنجر الخاص بالتطبيقات.

حيث تستطيع الإعجاب أو “عدم الإعجاب” بالرسائل التي تصلك على تطبيق مسنجر بالإضافة إلى توفر مجموعة من الوجوه التعبيرية لتستخدمها.

وأكدت شركة فيسبوك هذا الخبر في تصريح صحفي حيث قال متحدث عن الشركة: “نحن نختبر دائماً ميزات جديدة لجعل الماسنجر أكثر متعة وإثارة، وهذا الاختبار الصغير سيساعد المستخدمين على التعبير عن مشاعرهم باستخدام الأيقونات التعبيرية الجديدة”.