إحالة المتهمين بقضية الركبان الى أمن الدولة

الاصلاح نيوز-

قال النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي العسكري زياد العدوان أن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد أحالت ملف خمسة متهمين من جنسية عربية الى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص لمحاكمتهم بقضية تفجيرات الركبان الارهابية، والتي وقعت في رمضان الماضي 2016 وأدت الى استشهاد واصابة عدد من افراد القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي.

واكد العدوان ان الجهاز الامني في القوات المسلحة قد تمكن من القاء القبض عليهم على الحدود الاردنية السورية وتبين انهم من المنتمين لعصابة داعش الارهابية وعلى صلة بتلك التفجيرات من خلال التخطيط ورسم الخطة مع الانتحاري المنفذ بعد ان قاموا برصد الحدود ومعاينتها واختيار ساعة التنفيذ والطريق التي تسلكها السيارة المفخخة بالإضافة الى تصوير العملية.

واشار العدوان ان ابرز التهم المنسوبة اليهم هي تهمة القيام بأعمال ارهابية باستخدام مواد متفجرة افضت الى موت انسان بالاشتراك وان محكمة أمن الدولة ستباشر النظر في هذه القضية خلال ايام .

بترا