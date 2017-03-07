الاحتلال الاسرائيلي يمنع دخول الاجانب من أنصار المقاطعة

الاصلاح نيوز-

صادقت الكنيست الإسرائيلية في وقت متأخر من الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الذي يمنع منح تأشيرة دخول، أو تصريح إقامة في اسرائيل للمواطنين الأجانب الذين يؤيدون مقاطعة اسرائيل.

وأوضحت صحيفة ‘هآرتس’ العبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد يمنح وزير الداخلية صلاحية عدم السماح بدخول شخص تم منعه بموجب هذا القانون، وصوت الى جانب القانون 46 نائبا، مقابل 28 معارضا.

وبموجب القانون، سيتم منع الدخول الى اسرائيل في حالتين: في حال كان المواطن المستهدف يدعو على الملأ الى فرض المقاطعة على اسرائيل، او في حال كان يمثل تنظيما يدعو الى المقاطعة.

وأشارت ‘هآرتس’ إلى أن القانون الجديد يعتمد على قانون تمت المصادقة عليه في 2011، والذي يعرف ‘المقاطعة على اسرائيل’، بأنها مقاطعة شخص، او منتج يرتبط بإسرائيل، او بمنطقة خاضعة للسيطرة الاسرائيلية، خاصة مناطق الضفة الغربية والمستوطنات.