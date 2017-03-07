تناقض الاتحاد الأردني يثير الجدل

الاصلاح نيوز-

تفاجأ متابعو كرة القدم الأردنية اليوم الإثنين، بإعلان الاتحاد الأردني استكمال طاقم الجهاز الفني لمنتخب النشامى وقبل نحو 3 أسابيع فقط من موعد انطلاق مشواره بالتصفيات الآسيوية.

وكان الاتحاد الأردني وعبر موقعه الرسمي قد أعلن يوم “11-1-2017” استكمال طاقم الجهاز الفني للمنتخب، لكن المفاجأة الكبرى كانت اليوم عندما أعلن الإتحاد الأردني استكمال طاقم الجهاز الفني للمنتخب بإضافة مدرب جديد لحراس المرمى.

وجاء في متن الخبر الأول الذي نشر قبل نحو شهرين: “استكمل د. المسفر الجهاز الفني المعاون له والذي سيرافقه خلال المرحلة المقبلة، حيث استقر على سمير رحال مدرباً لحراس المرمى، والروماني كريم مالوش مدرباً للياقة البدنية”.

وجاء أيضاً في ذات الخبر: “وبات الجهاز الذي يرأسه د. المسفر، يضم طلال مديراً إدارياً، جمال أبو عابد مدرباً عاماً، عبدالله ابو زمع مدرباً، رحال مدرباً لحراس المرمى ومالوش مدرباً للياقة البدنية”.

وخرج الاتحاد الأردني اليوم الإثنين بخبر جديد، بعنوان: “استدعاء 4 محترفين لمنتخب النشامى.. واستكمال الجهاز الفني”.

وجاء في متن خبر اليوم الإثنين: “في المقابل، انضم مدرب الحراس التونسي ناصر شوشان إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الى جانب الطبيب التونسي منتصر شعور، لتكتمل الكوادر الفنية والإدارية للنشامى قبيل انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2019”.

وما بين الخبرين، ظهر التناقض الواضح، وهو ما جعل مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تضج بالتعليقات التي تنتقد سياسة اتحاد كرة القدم بشأن ما يبثه من أخبار متناقضة.

ووجد متابعون بأن الاتحاد الأردني ضحى بالمدرب الوطني سمير رحال بطريقة ملتوية بعدما تم تعيينه ضمن الكادر الفني وبشكل رسمي قبل نحو شهرين، حيث أعلن اليوم الإثنين تعيين مدرب تونسي بدلاً منه، وهو ما أظهر حجم التناقض وغياب الحقائق عن المتابعين مما اعتبره البعض بأنه استخفاف واضح بعقول المتابعين.

ويتأخر الاتحاد الأردني منذ فترة ببث الأخبار المتعلقة به، وخاصة فيما يتعلق بقرارات اللجنة التأديبية التي يتم تسريبها قبل أن يعلن الاتحاد عنها في اليوم التالي أو بعد يومين من تسريبها للبعض من رواد “الفيس بوك”، حيث يكون هنالك توافق فيما بينها، وكأنها عملية جس نبض مسبقة للمتابعين حول ما سيصدر من قرارات.

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