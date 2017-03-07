ناسا تقترح إنشاء نفق إلى المريخ

الاصلاح نيوز-

اقترح رئيس قسم علوم الكواكب في “ناسا”، جيم غرين، إنشاء نفق مغناطيسي، من شأنه حماية المريخ من الإشعاع الفضائي الخطير والمساعدة في خلق مناخ ملائم للحياة على الكوكب. وقال في حديث أدلى به لصحيفة “دايلي ميل” البريطانية اليوم إنه يقترح إنشاء درع مغناطيسي يمتد بين الشمس والمريخ، مضيفا أن هذا الدرع سيشكل قطبا كهربائيا مزدوجا ضخما، يولد حقلا مغناطيسيا كافيا لحماية الكوكب الأحمر من تيارات الجسيمات الفضائية المشحونة، وتقضي مكونات الحقل المغناطيسي، بأن يقع المريخ داخل نفق تشكله خطوط القوة للحقل الواقي، ويجب نصب الدرع في خط مستقيم يربط بين المريخ والشمس.

وقال غرين، إن الحقل المغناطيسي سيساعد مع مرور الوقت، في تشكيل الغلاف الجوي للمريخ، والذي اختفى قديما بتأثير إشعاع الشمس.

وتدل الحسابات التي قدمها العالم على أن ضغط الجو في الغلاف الغازي، قد يبلغ بعد عام نصف ما هو عليه في الأرض، وسيحدث ذلك نتيجة الاحتباس الحراري الذي سيؤدي إلى ذوبان جليد القطبين.

ويرجح حسب غرين أن تذوب بعد مرور ملايين الأعوام سبع محيطات على المريخ، ويرى العالم أن فكرته يمكن تطبيقها بحلول عام 2050.

بترا