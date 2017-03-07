حكاية الملوك…115 عاما وضعت ريال مدريد على عرش أوروبا

-الاصلاح نيوز

حتفل ريال مدريد الإسباني، الإثنين، بعيد ميلاده رقم 115، إذ حقق خلال هذه الأعوام العديد من البطولات القارية والمحلية والعالمية، وأصبح واحدا من أكبر الأندية الكروية حول العالم، نستعرض لكم نبذة عن أبرز إنجازات الفريق الملكي خلال السنوات التي بنى فيها مجدا لنفسه يصعب الوصول إليه.

تأسيس النادي:

تكون أول مجلس إدارة للريال في السادس من مارس/آذار عام 1902، وذلك بعد أن انفصل الفريق الذي كان يسمى بفريق مدريد الإسباني، والذي أسسه طلاب كانوا يدرسون في جامعتي أوكسفورد وكامبريدج البريطانيتين، ليتأسس بعد عام 1902 فريق مدريد لكرة القدم.

كان الفريق أحد الفرق التي أسست الاتحاد الإسباني لكرة القدم عام 1909 بقيادة رئيسه حينها أدولفو ميلينديز، قبل أن يقوم الملك ألفونسو الثالث عشر بتغيير اسم النادي إلى “ريال مدريد”، والتي تعني فريق مدريد الملكي، وذلك في عام 1920، وبقي اسمه كما هو حتى اليوم.

بطولات الفريق الملكي

حقق الريال بطولته الأولى علم 1905 حين فاز بلقب كأس إسبانيا بعد فوزه في المباراة النهائية على أتلتيك بلباو، إلا أنه لم ينجح في تحقيق لقب الدوري الإسباني حتى موسم 1931-1932، إذ شارك في النسخة الأولى عام 1929 وحقق المركز الثاني خلف برشلونة بنقطة واحدة بعد خسارته في آخر مباريات الموسم أمام بلباو.

بدأت حقبة الفريق الذهبية عام 1943، حين ترأس سانتياغو برنابيو الريال، وقام باستقطاب لاعبين عالميين مثل الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو والإسباني فرانشيسكو خينتو، كما قام بإنشاء بنية تحتية للنادي الذي دمرت أركانه الحرب العالمية الثانية.

بين 1950-1970

حقق الريال بطولته الأوروبية الأولى عام 1955، في النسخة الاولى من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي اقترح فكرتها برنابيو نفسه، ليحقق بعد ذلك الفريق الملكي خمسة ألقاب متتالية للبطولة الأوروبية بين عامي 1955 و1960.

فاز الريال بلقبه السادس في البطوة الأوروبية عام 1966 بفريق من المحليين، كما بلغ نهائي نفس البطولة عامي 1962 و1964، لكنه خسر أمام بنفيكا البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي.

حقق الفريق الملكي لقب الدوري الإسباني في 12 مناسبة، إذ فاز بخمس بطولات دوري متتالية بين عامي 1961 و 1965، بقيادة نجومه الكثر في تلك الفترة.

بين عامي 1970-1990

توج أبناء مدريد بلقب الدوري المحلي في ست مناسبات خلال حقبة السبعينات، لكنه لم ينجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا خلال هذا العقد.

لم تكن فترة الثمانينات أفضل من سابقتها للفريق الملكي، إذ حقق لقب الدوري في خمس مناسبات، ولم ينجح كذلك في تحقيق اللقب الاوروبي خلال هذه الفترة كذلك.

بين عامي 1990-2010

توج الفريق الملكي أخيرا بالقب الأوروبي السابع عام 1998 حين تغلب في المباراة النهائية على يوفنتوس الإيطالي بهدف نظيف سجله اللاعب المونتنيغري بريدراج مياتوفيتش.

ولم تمض سوى سنتين حتى حقق ااريال اللقب اثامن في دوري أبطال أوروبا حين فاز على فالنسيا الإسباني بثلاثة أهداف نظيفة، كما حقق الفريق الملكي اللقب التاسع في تاريخه عام 2002 بهدف النجم الفرنسي زين الدين زيدان على باير ليفركوزن الألماني، إذ فاز الريال حينها بهدفين مقابل هدف وحيد.

لم ينجح الريال سوى في تحقيق سبع ألقاب للدوري الإسباني خلال هذه الفترة، لتكون من أسوأ الفترات على المستوى المحلي للفريق منذ تأسيسه.

بين عامي 2010-2017

عاد الريال وحقق الفريق لقبه العاشر عام 2014 بقيادة المدرب الإيطالي كارو أنشيلوتي، حين فاز الفريق في النهائي على أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

لم يقف مسلسل إنجازات الريال الأوروبية عند حد البطولات العشر، بل حقق قبه الحادي عشر عام 2016 حين فاز في النهائي على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.

لكن الريال لم يحقق خلال هذه السنوات السبع سوى بطولة واحدة للدوري الإسباني عام 2012، كما حقق لقبين لكأس ملك إسبانيا عامي 2011 و2014.

حقق الريال عبر التاريخ 11 لقبا في دوري أبطال أوروبا، كما فاز بلقب الدوري الإسباني في 32 مرة، وحقق لقب كأس ملك إسبانيا في 19 مناسبة.