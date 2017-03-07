إلغاء تجمع رابع مؤيد لاردوغان في ألمانيا

-الاصلاح نيوز

أعلنت الشرطة الألمانية الاثنين إلغاء تجمع سياسي لدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هامبورغ بشمال البلاد، في قرار هو الرابع من نوعه وسط توتر بين البلدين.

واوضحت شرطة هامبورغ لفرانس برس ان التجمع المزمع اقامته الثلاثاء بحضور وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو الغته بلدية المدينة بسبب “ثغرات في نظام الحماية من الحرائق” في مكان استضافة الاجتماع.

وأوضحت الشرطة ان لمنظمي التجمع حرية البحث عن مكان آخر ما دام لم يلغ في ذاته، وذلك عشية النشاط الذي كان سيشارك فيه بين 250 و300 شخص.

والغت بلديات المانية عدة الاسبوع الفائت تجمعات مؤيدة لاردوغان كان سيحضرها وزراء اتراك، عازية الامر خصوصا الى صعوبات لوجستية والى عدم تبلغها مجيء هؤلاء المسؤولين.

واكدت الحكومة الالمانية انها غير مسؤولة عن هذه القرارات كونها من صلاحيات السلطات المحلية. لكن اردوغان وجه انتقادا شديدا الاحد الى برلين مشبها اجراءاتها ب”الممارسات النازية”.(أ ف ب)