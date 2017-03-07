الملقي يبحث بتركيا اليوم التعاون الاقتصادي والاستثماري

-الاصلاح نيوز

فيما يبدأ رئيس الوزراء هاني الملقي اليوم زيارة رسمية لتركيا، على رأس وفد رسمي، اعتبر مصدر حكومي أن الزيارة على “قدر كبير” من الأهمية، لتناولها أجندة اقتصادية وسياحية وتفاهمات تتعلق بالحرب على الإرهاب.

وأكد المصدر لـ”الغد”، أن رئيس الوزراء يترأس وفدا يضم 7 وزراء اضافة الى رجال اعمال اردنيين، وذلك “لفتح آفاق التعاون الاقتصادي والسياحي والتنموي بين الاردن وتركيا”.

وكان مجلس الوزراء تدارس أمس في ابرز الملفات والاجندات المطروحة على طاولة البحث مع الجانب التركي، وناقش أوجه التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

ومن المقرّر أن يلتقي الملقي خلال الزيارة الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، ورئيس وزرائه بن علي يلدرم.

ويبحث الملقي ملفات الاستثمار والسياحة والنقل والحرب على الإرهاب والاستقرار الاقليمي والاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والتجارة الحرة.

وتأتي الزيارة في إطار بحث عدد من الملفّات المشتركة، وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومناقشة عدد من القضايا التي تهمّ البلدين.