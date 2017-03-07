حنا كبار البلد جديد الفنان رامي شفيق

الاصلاح نيوز-

اطلق الفنان رامي شفيق عمله الغنائي الجديد والذي حمل عنون تراثيات ” حنا كبار البلد ” على مختلف الاذاعات الاردنية حيث جاء العمل الجديد ليحمل اكثر من رسالة وطنية خصوصا والأردن يحتفل بذكرى تعريب الجيش وللتذكير بالأعمال التي كانت حاضرة قديما وما زالت ليعيد تقديمها بأسلوب يحفظ الروح التي حملتها تلك الاعمال خصوصا في الاغنية حنا كبار البلد والتي صاغ كلماتها المشير حابس المجالي ولحنها الموسيقار جميل العاص وقام بإنتاجها مؤسسة الاذاعة والتلفزيون عام 1972

كما تضمن العمل والذي جاء بأسلوب ريمكس اغنية هيه يا راكبين النوق وأغنية طلوا الخيول وأغنية على الجسرين وهي من التراث الاردني ، حيث تم المحافظة على قالب الاغنية من حيث الكلمات والألحان فيما جاء توزيع العمل بقالب موسيقي جديد ركز على مراعاة المحافظة على روح العمل وقام بالتوزيع الموسيقي فادي فحماوي والمكس والماستر احمد ابو عريش كما تم تصوير العمل بأسلوب الفيديو كليب تحت ادارة المخرج احمد الفالح

وقام بإنتاج هذا العمل الدكتور ابراهيم ابو سويلم ايمانا منه بدعم مسيرة الفن خصوصا في هذا الوقت الذي نحن بأمس الحاجة للوقوف على ما قدمه رجالات الاردن في بناء مملكتنا الحبيبة تحت ظل الراية الهاشمية ابتدأت منذ عهد الحسين طيب الله ثراه وحتى تسلم الراية الهاشمية لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم .