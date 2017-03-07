حكم غيابي بالسجن 18 عامًا على مغنّية إيرانية

الاصلاح نيوز-

حكم القضاء الإيراني، الأحد، بالسجن 18 عامًا غيابيًا، على المغنّية الإيرانية الشهيرة كوكوش والتي تعيش في أمريكا.

وقال رئيس “شعبة 28” في محكمة الثورة بطهران، القاضي محمد مقيسة في تصريحات صحفية، الأحد، إن “المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن 18 عامًا غيابيًا على المغنية كوكوش بتهمة الدعاية ضد إيران واستهداف الأمن القومي وإنشاء مراكز لنشر الفساد والرذيلة داخل المجتمع الإيراني”.

وغادرت المغنّية الإيرانية كوكوش البالغة من العمر 66 عامًا، بلادها بعد الثورة في إيران العام 1979 بعد منعها من الغناء، لكنها استقرت في كاليفورنيا العام 2000 بشكل دائم وهي تحمل البطاقة الخضراء للإقامة في أمريكا، والتي تسمّى ” green card”.

ومثّلت لعدة مرات في أفلام إيرانية خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وإلى جانب شهرتها في إيران كانت هذه الفنانة معروفة أيضًا في بلدان الشرق الأوسط.

ووقفت على المسرح وهي لا تزال في الثالثة من عمرها مع أبيها الذي كان يعمل أكروباتا وممثلاً مسرحيًا، وغنّت إضافة للفارسية باللغات: الإسبانية والإيطالية والفرنسية، ويبلغ عدد أغانيها التي غنّتها بلغات أجنبية 55 أغنية، وحصلت بعضها على مراتب متقدمة في ترتيب الأغاني في أمريكا الجنوبية.

وتعتبر أغنية “من آمده ام” من ألبوم “طلاق” الأشهر من بين أغانيها، وما زال معجبوها يستمعون إليها.