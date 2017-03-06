ميريام كلينك تتجاوز “الخطوط الحمراء” بإيحاءات جنسية صادمة

الاصلاح نيوز-

لاقى فيديو كليب جديد للعارضة اللبنانية ميريام كلينك، موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تجاوزها كل “الخطوط الحمر” والمبالغة في الحركات والإيحاءات الجنسية.

والأغنية، التي وصفت بالهابطة جدًا، تم تصويرها على طريقة الدويتو، حيث شارك الفنان جاد خليفة ميريام كلينك في الأغنية التي جاءت بعنوان ” فوت فيكي الغول ” كما تضمنت كلمات مستوحاة من معلقي كرة القدم في الدوري الإسباني والتركيز على نادي برشلونة، وإسقاط تلك التعليقات على مقاطع من الأغنية بمعانٍ وأبعاد جنسية بشكل غير مباشر.

وواجه الفنان جاد خليفة انتقادات لاذعة من قبل الجمهور الذي تابع الكليب، حيث قال أحدهم “جاد خليفة – صحيح فوتت غول بميريام كلينك بس خسرت جمهورك كلو”.

في حين تساءل كثيرون عن دور وزارة الإعلام وغياب الرقابة عن هذا النوع من الأغاني الهابطة.

أما آخر فقد كتب متحسرًا “معقول البلد يلي أنجب فيروز بطالع هيك شكل”.

وقد اشتهر جاد خليفة في لبنان، بخامة صوت جميلة وإحساس مرهف وأغنيات “نظيفة” يحلو لكلّ متذوّق موسيقي سماعها والاستمتاع بها، كان أشهرها “شو صار”، وهي المقدّمة الغنائيّة لمسلسل “عشق النساء”.

ومن المعروف عن ميريام كلينك أنها تعشق الاستعراض والتعري وتنشر الكثير من الصور ومقاطع الفيديو المثيرة للجدل.