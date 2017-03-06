ريال مدريد يحشد نجومه لمواجهة نابولي

الاصلاح نيوز-

استدعى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، 22 لاعبًا لمواجهة الفريق، غدًا الثلاثاء، أمام نابولي في سان باولو في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كانت مباراة الذهاب، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد، بفوز ريال مدريد (3-1).

وشهدت القائمة، عودة كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والويلزي جاريث بيل، اللذين غابا عن لقاء الفريق الأخير، أمام إيبار في الجولة الـ26 من الليجا الإسبانية.

وفيما يلي القائمة، التي ضمت 22 لاعبًا:

حراسة المرمى: كيلور نافاس، كيكو كاسيا، وروبين يانيز

الدفاع: كارفاخال، بيبي، راموس، ناتشو، مارسيلو، دانيلو

الوسط: كروس، خاميس، كاسيميرو، كوفاسيتش، مودريتش، أسينسيو، إيسكو.

الهجوم: كريستيانو رونالدو، بنزيمة، بيل، لوكاس فاسكيز، موراتا، ماريانو.