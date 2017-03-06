أليغري يزيد الغموض حول مستقبل فينغر في آرسنال!

الاصلاح نيوز –

زعمت تقارير صحفية بريطانية وأخرى إيطالية أن المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري قد توصل لاتفاق مع إدارة نادي آرسنال الإنجليزي من أجل خلافة أرسين فينغر في تدريب المدفعجية بداية من الموسم المقبل.

كان مدرب يوفنتوس الحالي قد رفض في مؤتمر صحفي أمس الحدث عن مستقبله، واكتفى بالقول: يجب أن نفوز على أودينيزي غدا، وأن نركز على المباريات التي نخوضها، أما مستقبلي فأستحدث عنه مع الإدارة.

ووفقا للصحف البريطانية، فإن أليغري أتم الاتفاق مع المدفعجية بالفعل، بل وبدأ في بحث الأسماء المطلوبة من أجل تدعيم صفوف الفريق.

العلاقة بين مشجعي آرسنال والمدرب آرسين فينغر ليست على ما يرام خلال هذه الأيام، والخسارة التي تلقاها أمس أمام ليفربول 1-3 تزيد كثيرا من احتمالية رحيل المدرب الفرنسي المخضرم عن مقعده، لكن طوعا، فإدارة الجانرز لا تفكر في إقالة المدرب الذي أمن لها التأهل لدوري الابطال والكثير من الأرباح المادية خلال السنوات الطويلة الماضية.

كانت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) الإيطالية قد نشرت تقريرا خلال الأسبوع الماضي تؤكد فيه أن أليغري هو الهدف الأول لآرسنال، وها هي الإشاعات تزداد قوة.

رد أليغري على الصحفيين محاولا عدم حسم بقائه في يوفنتوس من عدمه: “في الموسم الماضي حين التقيت الرئيس أكدت له رغبتي في البقاء وحين تأتي اللحظة المناسبة سأتحدث مع الإدارة ونقرر سويا”.

وأضاف: لدي عقد حتى عام 2018، ويجب أن نركز في دوري الأبطال والكالتشيو وكأس إيطاليا، وليس التفكير في العام المقبل”.

وأكمل: “لا أحد يعرف ما يخبئه المستقبل لي”.

وكالات