مدرب النشامى يراقب الوحدات

الاصلاح نيوز-

استدعى الإماراتي عبدالله المسفر المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الإثنين، 4 لاعبين محترفين في الخارج، لينخرطوا في تجمع النشامى الذي يبدأ يوم 17 آذار/ مارس الجاري استعداداً لمواجهة هونج كونج ودياً 23 من ذات الشهر، ومن ثم لقاء كمبوديا يوم 28 في افتتاح مشواره بالتصفيات الآسيوية.

واستقر الجهاز الفني على ضم محمود زعترة وعدي الصيفي (السالمية الكويتي)، ياسين البخيت (دبا الفجيرة الإماراتي) إلى جانب ثائر البواب (دينامو بوخارست الروماني)، على أن تعلن قائمة النشامى بشكلها النهائي الأسبوع المقبل.

في المقابل، انضم مدرب الحراس التونسي ناصر شوشان إلى الجهاز الفني للمنتخب الأردني إلى جانب الطبيب التونسي منتصر شعور، لتكتمل الكوادر الفنية والإدارية للنشامى قبيل انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2019.

وأكد مدير المنتخب أسامة طلال أهمية استكمال الجهاز الفني للنشامى قبيل بدء التصفيات، مشيراً إلى السيرة الذاتية الغنية التي يتمتع بها كل من مدرب الحراس شوشان والطبيب شعور.

وأضاف في تصريحه للموقع الرسمي للاتحاد الأردني: “يملك مدرب الحراس شوشان سجلاً حافلاً بالخبرة والكفاءة خلال السنوات الطويلة الماضية، حيث سبق له العمل مع المنتخب التونسي في كأس إفريقيا إلى جانب نادي الترجي الرياضي في البطولات المحلية ودوري أبطال العرب، كما عمل مع الأندية الإماراتية الوحدة والجزيرة والشباب وأهلي دبي وصولاً إلى الشعب”.

و غادر المدير الفني الدكتور المسفر إلى المنامة لرصد لقاء الوحدات مع المحرق البحريني ضمن الجولة الثانية من كأس الاتحاد الآسيوي، في حين يتولى الجهاز المعاون بحضور المدرب العام جمال ابو عابد والمدرب عبدالله أبو زمع متابعة لقاء الأهلي والوزراء العراقي الذي يقام اليوم.

وينتظر أن يعود المدير الفني إلى العاصمة عمان بعد نهاية لقاء الوحدات والمحرق، حيث يولي مدرب النشامى اهتماماً كبيراً في رصد المباريات الآسيوية للأندية المحلية لمتابعة كافة اللاعبين في مختلف الظروف، خاصة في المهمات القارية التي تقام خارج القواعد وتحت الضغط الجماهيري.