الأمانة تباشر إزالة “أبنية الجوفة”

الاصلاح نيوز-

باشرت أمانة عمان أمانة عمان، صباح اليوم الاثنين، إزالة الأنقاض لأبنية الجوفة المنهارة والآيلة للسقوط والتي حدثت خلال شهر كانون الثاني الماضي، وفق مدير المركز الإعلامي في الأمانة مازن فراجين.

وقال فراجين إن أعمال الهدم والإزالة تتم بإشراف مندوبين عن محافظة العاصمة أمانة عمان والأمن العام والدفاع المدني وشركتي الكهرباء والمياه والجمعية العلمية الملكية ومجلس البناء الوطني.

بدوره، قال المدير التنفيذي لمديرية رقابة الإعمار المهندس رائد حدادين، إنه تم إحالة عطاء الإزالة على أحد المقاولين المختصين حسب توصيات مجلس البناء الوطني /اللجنة الإنشائية العليا للقيام بالعمل وفق معايير تضمن سلامة الأبنية المجاورة.

وكان الموقع شهد صباح اليوم اجتماعا تنسيقيا للجهات المعنية لبحث آلية العمل واتجاذ كافة إجراءات السلامة العامة في الموقع وللمجاورين ووضع الإشارات التحذيرية اللازمة.

يشار إلى أن المجلس النرويجي قدم دعما لوزارة التنمية الاجتماعية للاسهام في تغطية نفقات الأسر المتضررة من انهيار العمارات السكنية في جبل الجوفة بعمان.

ويتمثل هذا الدعم، باستئجار شقق سكنية لـ55 أسرة متضررة ولمدة ستة أشهر.

وأضاف المجلس النرويجي أن هذا التعاون مع الوزارة يؤكد الشراكة في تطوير الأعمال التنموية بما يعزز مفهوم المسؤولية المجتمعية، فيما تقوم الوزارة بتأثيث الشقق المستأجرة وتحمل نفقات رحيل الأسر إليها.