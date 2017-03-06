عمّال لافارج يبدون تخوفهم من ضياع حقوقهم

الاصلاح نيوز-

اعتصم حوالي ٢٥٠ عاملا من مصنع الفحيص في شركة لافارج- الاسمنت الاردنية اليوم الاثنين احتجاجا على قرار الشركة منح جميع العاملين في مصنع الفحيص اجازة مدفوعة الاجر لمدة ثلاث اشهر اعتبارا من الثاني من شهر اذار الجاري

وأبدى المعتصمون تخوفهم من ضياع حقوقهم، حيث أشاروا الى نية صاحب الشركة بيعها مما يشكل تهديدا لاستقرارهم الوظيفي واهدارا لحقوقهم.

رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء في الأردن محمود الحياري قال ان النقابة سلّمت كتابا لمحافظ البلقاء يثبت ان اجراء الشركة تعسفي وغير قانوني.

وأضاف الحياري ان قرار الشركة مردود عليها وان المعتصمين مصرون على الاستمرار في اعتصامهم ولن يرضوا بقرارات الشركة الظالمة.

وأكد معتصمون انهم سيصعدون الاعتصام وان النقابة العامة للعاملين في البناء ستعلن اضرابا عاما في مواقعها الـ١٧ في حال لم تلغ الشركة قراراها التعسفي.

من جهته قال الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب ان الوزارة ارسلت تنبيها لشركة لافارج مشيرا الى فرض مخالفة على الشركة عن كل عامل تفرض عليه الاجازة رغما عنه.

وكانت شركة لافارج قد اصدرت بيانا تعلن فيه منح موظفيها اجازة لمدة ٣ أشهر مدفوعة الأجر مؤكدة على الحفاظ على حقوق الموظفين مشيرة الى حرصها على منحهم كافة حقوقهم في كافة الظروف والمحافل.