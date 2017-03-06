رئيس الاتحاد الدولي للملاكمه العربية : الأمن والأمان يشجع نجوم العالم على التوافد الى الأردن

الاصلاح نيوز-

قال الدكتور هادي السديري رئيس الاتحاد الدولي للملاكمه العربية ان الامن والامان الذي يعيشه الاردن يشجع كل نجوم العالم في الالعاب الرياضية للتوافد الى العاصمة عمان للمشاركة في البطولات لمختلف الالعاب .

واكد السديري ان الرعاية الملكية السامية للرياضة والشباب هي العنصر المهم في التطوير واعداد الاجيال والتواجد في البطولات وتحقيق الانجازات وصولاً للعالمية وان بطولة العالم للملاكمة العربية التي ستقام في عمان السبت القادم هي محطة مهمة كيف لا وهي تقام تحت عنوان (لا للارهاب ولا للمخدرات) بمشاركة نخبة من نجوم هذه الرياضة.

ووجه السديري شكره وتقديره الى سمو الامير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الاولمبية الاردنية والى الدكتور فيصل الفايز رئيس مجلس الاهيان راعي البطولة والى السيد حديثه الخريشا وزير الشباب والسيد ناصر المجالي امين عام اللجنة الاولمبية واسرة اللجنة والاتحاد العسكري واتحاد الشرطة والدرك والدفاع المدني وجميع الجهات التي تقدم دعمها لضمان نجاح هذا التجمع العالمي.

واشار السديري في حديثه الخاص ان البطولة هي واحدة من سلسلة بطولات عالمية تقام في عدة دول وتحظى بالاحترام والتقدير.

وعن توجيه الدعوة لبطل العالم عامر المحسيري قال السديري: لقد حقق المحسيري انجازاً عالمياً كبيراً يقف له الجميع احتراماً وتقديراً وقد وجهنا له الدعوة للحضور ووافق على المشاركة في فعاليات البطولة متطوعاً وسيصل الى عمان خلال يومين وسيكون له ترتيبات خاصة في حفل الافتتاح الرسمي واتقدم له بجزيل الشكر والعرفان واشكر السيد احمد الحاج والد بطل العالم عامر المحسيري على تعاونه الكبير لانجاح البطولة واهتمامه بالتحضيرات الفنية والادارية وهذا يؤكد حرصه وحبه لهذه الرياضة.

وعن اللاعب العربي قال السديري: إن الرياضي العربي يمكنه ان يبدع ويصل للعالمية ويحقق نتائج كبيرة والدليل كثير بشرط ان تتوفر له الكوادر التدريبية ويلقى التشجيع بادارة رياضية واعية.

وعن البطولات والنشاطات القادمة للاتحاد الدولي اكد السديري بأن الاتحاد الدولي يفكر بجدية في اقامة بطولات اخرى في عمان والمحطة القادمة ستكون في العاصمة اللبنانية اواخر شهر نيسان القادم علماً بأن بطولة الاردن التي ستقام السبت تحظى باهتمام اعلامي عالمي على عدة مواقع ومحطات.

واختتم رئيس الاتحاد الدولي حديثه مؤكداً ان العديد من الشخصيات الرسمية االعربية والدولية ستحضر الى عمان لمتابعة فعاليات البطولة.