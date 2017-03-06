برشلونة يجهز راتب سنوي ضخم من أجل الحفاظ على ميسي

الاصلاح نيوز –

بدأ برشلونة في العمل على تجديد عقد ليونيل ميسي ، حيث تعتبر إدارة النادي الكتلوني ضمان بقاء النجم الأرجنتيني مع الفريق ملفاً أكثر أهمية وأولوية من البحث عن بديل للمدرب لويس إنريكي والذي يرحل مع نهاية الموسم .

وحسب صحيفة “ماركا” فإن إدارة برشلونة تسعى لتجديد عقد ليونيل ميسي مع الفريق في أقرب وقت ممكن وقبل فتح الميركاتو الصيفي من أجل حمايته من أي عرض مغرٍ ، حيث تستعد إدارة النادي الكتلوني لعرض عقد جديد على نجمه الأرجنتيني براتب سنوي يصل إلى 35 مليون يورو .

ونقلاً عن نفس المصدر فإن برشلونة يرغب في عرض عقدٍ طويل الأمد على ليونيل ميسي ربما يكون الأخير له مع النادي من أجل ضمان اعتزاله بألوان الفريق الكتلوني هو الذي يكمل الـ 30 سنة من عمره في شهر يونيو المقبل .

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة في صيف 2018 ، هو الذي بإمكانه التوقيع مع أي فريق في صفقة انتقال حر ابتداءً من شهر يناير المقبل في حالة عدم حصوله على عقدٍ جديد . وكالات