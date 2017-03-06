قمة أردنية – سعودية في عمان بـ 27 الجاري

-الاصلاح نيوز

يبدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الـ27 من آذار الحالي زيارة دولة إلى الأردن.

ويجري جلالة الملك عبد الله الثاني وأخوه خادم الحرمين الشريفين لقاء قمة يتناول العديد من القضايا المشتركة السياسية والاقتصادية وتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وكذلك اطلاق مشاريع منبثقة عن صندوق الاستثمار الأردني السعودي، الى جانب التطورات التي تشهدها المنطقة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الرأي» إن وفدا رفيع المستوى يرافق الملك سلمان أثناء زيارته؛ لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا لذات المصادر فإن خادم الحرمين سيشارك في القمة العربية التي تستضيفها المملكة في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وقع محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الاردني المشترك خلال زيارة جلالته الى الرياض في شهر نيسان الماضي ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

ووقع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود في تشرين الاول الماضي في الرياض على محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الاردني المشترك.

وجرى خلال التوقيع على محضر الاجتماع الاول للصندوق الإحاطة بقرار صندوق الاستثمارات العامة في السعودية القاضي بتأسيس شركة للاستثمار بالمشروعات الاقتصادية في الأردن وتسجيلها وفقا لقانون صندوق الاستثمار الاردني بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية الأردنية، فضلاً عن الاتفاق على استكمال كافة الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركة الاستثمارية.

واتفق الجانبان على استمرار أعمال اللجنة التحضيرية للمجلس، واستكمال مشروعات الاتفاقيات الأخرى التي يجري العمل عليها، وتحديدا في مجال الربط الكهربائي والطاقة النووية ومجال التعدين وتشجيع الاستثمار والتعاون العسكري، بما في ذلك الصناعات العسكرية تمهيدا لعرضها على المجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة، لتوقيع ما يتم التوصل اليه خلال الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين إلى الأردن.

وكانت «الرأي» انفردت في 22 كانون الثاني الماضي بخبر الزيارة التي سيقوم بها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المملكة قبل انطلاق القمة العربية في عمان.