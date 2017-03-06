الرزاز يقرر تعديل اجور المعلمين العاملين على حساب التعليم الاضافي

-الاصلاح نيوز

قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز تعديل أجور المعلمين العاملين على حساب التعليم الإضافي اعتبارا من الاول من شهر اذار الحالي .

وجاء قرار التعديل تماشيا مع قرار مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور من 190

دينار إلى 220 دينار.

وبموجب التعديل الجديد الوارد في قرار الدكتور الرزاز الذي حصلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) على نسخة منه، يمنح المعلمون من حملة الشهادة الجامعية راتبا شهريا قدره 230 دينار، فيما يمنح المعلمون من حملة دبلوم كليات المجتمع في تخصصات معلم المشغل المهني راتبا شهريا قدره 220 دينار.