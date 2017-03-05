اشتباكات دموية بين مؤيدي ومعارضي ترامب

الاصلاح نيوز-

شهدت مدينة بيركلى فى ولاية كاليفورنيا، اشتباكات عنيفة ودموية بين المتظاهرين المؤيدين للرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومعارضية وأصيب عدد من المواطنين الأمريكيين المشاركين فى الفاعليات جراء الاشتباكات .

حيث قرر عدد من مؤيدى ترامب الخروج فى مسيرات داعمة للرئيس الأمريكى، فى مواجهة موجة من الاحتجاجات التى تشهدها الولايات المتحدة منذ انتخاب دونالد ترامب، رئيسا للبلاد فى نوفمبر، ونظم مؤيدو ترامب مسيرات صغيرة السبت، للمرة الثانية فى أقل من أسبوع فى مناطق بأنحاء البلاد.

وكان منظمون للمسيرات، التى خرجت باسم (روح أمريكا) فى 28 ولاية على الأقل من الولايات الأمريكية البالغ عددها 50، قالوا إنهم يتوقعون إقبالا ضعيفا على المشاركة مقارنة بالحشود الكبيرة التى شاركت فى احتجاجات ضد ترامب فى شوارع واشنطن ومدن أخرى بعد يوم من تنصيبه فى 20 يناير.