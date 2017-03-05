الوحدات يطير إلى البحرين لملاقاة المحرق والأهلي يستقبل الزوراء العراقي

الاصلاح نيوز-

يخوض ممثلا الكرة الأردنية – الوحدات والأهلي – استحقاقاتهما في الجولة الثانية من منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث يطير فريق الوحدات إلى البحرين ظهر اليوم، لملاقاة نظيره المحرق عند الساعة الخامسة والنصف من مساء بعد غد الثلاثاء على ستاد البحرين الدولي، في الوقت الذي يستقبل فريق الأهلي ضيفه الزوراء العراقي في المباراة التي تجرى عند الساعة الخامسة مساء يوم غد الإثنين على ستاد عمان الدولي.

ويطلب الوحدات مواصلة انتصاراته وتعميق جراح ضيفه، للبقاء في صدارة المجموعة الثالثة الذي يزاحمه فيها فريق سحم العُماني، ويحل الأخير ضيفا على النجمة اللبناني بذات اليوم، فيما يريد فريق الأهلي تعويض خسارته أمام الجيش السوري في الجولة الأولى، عبر ضيفه الزوراء العراقي، الذي يتشارك والسويق العُماني برصيد نقطة واحدة في المجموعة الأولى التي يتصدرها الجيش السوري برصيد 3 نقاط.

الوحدات عينه على الصدارة

يوجه الوحدات بوصلة اهتمامه نحو صدارة مجموعته الآسيوية، منتشيا بالانتصار الأول الذي حققه على النجمة اللبناني في عمان، والذي قدم فيه نواياه في هذه البطولة، حيث يعطيه الانتصار الأول افضلية معنوية أمام مستضيفه المحرق البحريني، الذي يحاول النهوض من كبوته على ارضه وبين جماهيره.

الجهاز الفني للوحدات بقيادة العراقي عدنان حمد، يحاول من خلال التدريبات التي تنطلق مساء اليوم على الملعب الفرعي لنادي المحرق، مزج علاجاته النفسية والتكتيكية في قالب واحد، محاولا وجهازه المعاون دفع الفريق من نفق الإحباط النفسي وضغط الجماهير وعضبهم، عقب التعادل والآداء المخيب للآمال أمام الرمثا أول من أمس بدوري المناصير.

وينطلق حمد في ترتيباته الفنية والتكتيكية لاوراق الفريق الأخضر، بطي صفحة الانتكاسة المحلية صوب الصدارة القارية، مؤكدا ان لقب البطولة ضمن اهدافه، الامر الذي يفرض عليه تقديم علاجات تكتيكية شافية، للاخطاء التي وقعت خلال مباراة الفريق المحلية الماضية، وتوجيه افكاره وفق القراءة الفنية للفريق البحريني التي اعدها والجهاز الفني، وتشخيص خطوطه ورصد اسلوبه وتكتيكه ومفاتيح القوة والضعف بعد الوقوف على تفاصيل مباراته الماضية أمام سحم العُماني.

يذكر ان وفد الوحدات يغادر اليوم برئاسة أمين السر عوض الاسمر، إلى جانب اعضاء مجلس الإدارة كل من غصاب خليل إداريا للوفد، مدير نشاط الكرة زياد شلباية والمنسق الإعلامي بسام شلباية، ومدير الفريق محمد جمال، والجهاز الفني بقيادة المدير الفني عدنان حمد، المدرب العام ياسين عمال، مساعد المدرب غياث التميمي، اختصاصي العلاج الطبيعي جبرين مناصرة، الزميل ثائر الشيباني مندوبا للموقع الرسمي للناي وجريدة الوحدات الرياضي، بالإضافة الى 20 لاعبا.

الأهلي نشوة نحو القارية

على الطرف الآخر، يقف فريق الأهلي أمام ضيفه الزوراء العراقي بنشوة الانتصار المحلية حين الحق مؤخرا الخسارة الثقيلة بفريق الفيصلي بنتيجة 1-3، والتي قدمته إلى المركز السابع برصيد 19 نقطة، والتي اعطت الفريق الذي يقوده الوطني جمال محمود دفعة قوية قبل مهمته القارية.

المدير الفني للأهلي جمال محمود أشار إلى أن الفريق طوى الصفحة المحلية وينظر إلى مواجهته المهمة امام الزوراء يوم غد، مبديا احترامه للفريق المنافس الذي يملك أوراقا مهمة ومنضبطا تكتيكيا ويملك رصيدا من الانجازات في بلاده ولدى لاعبيه الخبرة الدولية، مبديا في الوقت ذاته الثقة بجميع لاعبي الفريق، مؤكدا أن الأهلي يخوض المباراة بتاريخه وعراقته ودعم إدارة النادي وجماهيره العريضة لتعويض خسارته أمام الجيش السوري وتقديم وجبة كروية تليق بسمعة ممثل الكرة الأردنية على تعبيره، مبينا ان الجهاز الفني وضع الفريق المنافس تحت عدسة الرصد ولخص اسلوبه وتكتيكه وطريقة لعبه وحصر نقاط القوة والضعف، ومضى بالفريق لتجهيزه لهذه المباراة من خلال تلك المعلومات وفق التدريبات التي اقيمت على ملعب النادي وخريبة السوق خلال اليومين الماضيين، ونمضي لوضع اللمسات النهائية على التشكيل والتكتيك خلال تدريب اليوم على ملعب المباراة.

على صعيد متصل، وصلت بعثة فريق الزوراء العراقي إلى عمان، وخاض الفريق أول مران بقيادة مدربه عصام حمد على ملعب النادي الأهلي قبل أن يخوض مرانه الاخير على ملعب المباراة اليوم، ويبحث الفريق عن تعويض تعثره بالتعادل أمام السويق العُماني بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى، ويضم الفريق نخبة من نجوم الكرة العراقية لاسيما حارس المرمى محمد قاصد، عباس قاسم، حيدر عبد الأمير، علاء عبدالزهرة، كرار محمد، مصطفى كريم والمحترفين السوري نديم صباغ ولويس راموس، ويضم الجهاز الفني مدرب حراس المرمى المعروف عماد هاشم.