الأردنيون يتصدرون استثمارات العرب ببورصة أبوظبي بـ435مليون دولار

الاصلاح نيوز-

سجلت استثمارات المتداولين الأردنيين، المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

واظهرت احصاءات نشرت على موقع سوق أبوظبي اليوم الأحد، قيمة إجمالي مشتريات ومبيعات الاردنيين من الأسهم، بنحو 1.6 مليار درهم، تعادل نحو 435 مليون دولار حتى إغلاق جلسة الثاني من الشهر الحالي.

ويأتي ترتيب الدول العربية المستثمرة في سوق أبوظبي، بصدارة الأردن بنسبة 4ر6 بالمئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، ثم السعودية بنسبة 4ر2 بالمئة من الاجمالي.

ومن ناحية أفضل 10 مستثمرين في السوق، صنفت الإحصاءات الصادرة عن سوق أبوظبي، الأردنيين كثاني أفضل مستثمر، بعد الإماراتيين الذين يستحوذون على 4ر59 بالمئة من السوق.

ويأتي بعد الأردنيين في قائمة اكبر 10 مستثمرين في بورصة ابوظبي، كل من البريطانيين، والأميركيين فالسعوديين والفلسطينيين، ثم المصريين والسوريين ومن لوكسمبرغ وسويسرا.-(بترا)