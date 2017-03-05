27 الف زائر للمغطس منذ بداية العام

الاصلاح نيوز-

كشف مدير موقع المغطس الدكتور سليمان الفرجات ان موقع معمودية السيد المسيح شهد ارتفاعا واضحا في عدد الزوار والحجاج وصل لنحو 27 الف زائراً وحاجاً منذ مطلع العام، ووصلت نسبة الارتفاع الى 33 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبين الفرجات لـ’عمون’ ان اعداد الحجاج بلغت خلال موسم عيد الغطاس قرابة 15 الف حاج، بينما بلغ عدد الزوار لشهر كانون الثاني الماضي 5300 زائر، وبلغ عدد الزوار لشهر شباط 6521 زائر .

ويعتبر المغطس مكان انطلاق الرسالة المسيحية وأحد مواقع الحج المسيحي المعتمدة، وخامس موقع أردني يتم إدراجه على لائحة التراث العالمي، حيث اقرته لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو على لائحة التراث العالمي عام 2015.