تحويل قاطع رأس والدته الى الطب النفسي

الاصلاح نيوز-

أحالت محكمة الجنايات الكبرى صباح اليوم الثلاثاء قاتل وقاطع رأس والدته في طبربور للمركز الوطني للصحة النفسية، لمعرفة إذا ما كان الجاني يعاني من اي امراض عقلية، وإن كان مؤهلا للمحاكمة والمثول امام القضاء وتفهم مجريات الجلسة.

وكان الجاني صباح اليوم الثلاثاء ابدى تصرفات غير طبيعية داخل الجلسة، حيث اخذ بالصراخ ورفع جسده على اعمدة قفص الاتهام للأعلى، وقال اشياء غير مفهومه ما دفع وكيل الدفاع للتقدم بطلب احالته الى المركز الوطني لطب النفسي للوقوف على حالته الصحية ومعرفة اذا ما كان مدرك لافعاله وقررت المحكمة اجابة طلب وكيل الدفاع واحالته الى المركز.

واستمعت المحكمة الى شهادة شقيق الجاني الذي تقدم بشكوى بحق شقيقه.

اما الشقيق الثاني للجاني فقد فضل عدم تقديم شكوى بحق شقيقه ، وقال: ‘لا اشتكي’