حُفر طريق الكتة – نحلة تهدد حياة المواطنين

الاصلاح نيوز- خاص/

على الرغم من ان طريق الكتة-نحلة يربط عشرات القرى ويخدم اكثر من 30 الف نسمة الا انه لم يثير اهتمام المسؤولين الحكومين، ليطغى الاهمال على المشهد العام وليدفع المواطن ثمن تلكؤ المسؤلين وعدم مبالاتهم.

فلم يخفي سكان المنطقة في حديثهم لـ “الاصلاح نيوز” امتعاضهم من تذرع المسؤولين بحجج واهية ، لكي لا يتم صيانة طريق الكتة-دبين-نحلة المحفر والمدمر والممتلئ بركام اعمال الصيانة، بفضل بعض المقاولين الذين ساهموا في تشويهه بعدم اتمامهم لاعمال الصيانة التي انيطت بهم.

المستثمر ورجل الاعمال المرموق زياد الزعبي أكد في حديثه لـ “الاصلاح نيوز” ان الحفر والاوساخ واعمال الصيانة غير المكتملة على طريق الكتة-نحلة اصبحت اهم مسببات الحوادث في تلك المنطقة بسبب استخدامه من قبل عدد كبير من المواطنين يوميا، لافتا الى ان عدم متابعت المسؤولين للمقاولين العاملين على طريق الكتة-نحلة والتي تعتبر طريق دبين الرئيسية هو السبب الرئيسي في تلف الطريق.

وقال الزعبي، ان سكان المنطقة اصبحوا الان في حيرة من امرهم فلا يعلمون الى اين اللجوء لاصلاح طريقهم الرئيسية، لافتا الى ان وزارة الاشغال تتهرب من اصلاح الطريق بحجة ان سعته اقل من 20 متر، اما البلدية -بحسب قول الزعبي- تتذرع دائما بالمخصصات المالية وتؤكد انه ليس لها علاقة بالامر وان صيانة الطريق ليس من مهامها.

وأكد الزعبي: ان البلدية لم تستطيع اجبار مقاول على اتمام اعمال الصيانة واصلاح الحفر التي افتعلها منذ 6 اشهر.

“الاصلاح نيوز” سوف تتابع خلال الفترة المقبلة ملف طريق الكتة-نحلة مع المسؤولين في وزارتي الاشغال و البلديات .