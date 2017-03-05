اعتصام لعاملي مصنع الفحيص رفضا لقرارات “لافارج”

الاصلاح نيوز-

نفذ العاملون في مصنع الفحيص واعضاء نقابة العاملين في البناء اعتصاما امام مصنع الاسمنت احتجاجا على قرار شركة لافارج بمنح العاملين اجازات مدفوعة الاجر معتبرين ان ذلك بداية الطريق لتصفية مصنع الفحيص وبعده الرشادية.

وقال المتحدث باسم النقابة العامة احمد زايد المسيعدين، ان العاملين في المصنع جاؤوا اليوم فوجدوا ان الباب الرئيس للمصنع مفتوح وحين وصلوا الى باب دخول الموظفين وجدوه وقد وضع عليه”شيك” لمنعهم من الدخول مستهجنا هذا العمل.

واضاف ان عدد العاملين في المصنع 208 موظفين وهناك 85 في الادارة العامة و268 في مصنع الرشادية وهذه الاجراءات تكشف نوايا الادارة في تصفية المصنع اذ انه لا يوجد في قانون العمل الاردني”حسب قوله” اجازات مدفوعة الاجر.

وقال ان الرئيس التنفيذي للمصنع هو شخص متخصص في بيع المصانع وجاء لبيع هذا المصنع وليس لديه بُعد وطني او اجتماعي او يشعر بأبناء البلد مؤكدا ان ابعاد الموظف عن عمله هو قتل له ونحن كنقابيين احترمنا قرار المصنع ولم نُصَعِّد وسنعمل على التصعيد مستقبلا في كافة مواقع الشركة.

وكانت النقابة العامة للعاملين في البناء في الاردن قد اصدرت بيانا لنشامى الوطن في جميع المواقع لشركة مصانع الاسمنت الاردنيه لافارج هولسيم وبعد ( 65 ) عاما من العطاء.

وقالت في البيان” تعلن النقابة العامه للعاملين في البناء بالاردن ممثلة باللجان النقابيه في مجموعه لافارج هولسيم ( الاسمنت الاردنيه ) رفض قرار الشركة بمنح الموظفين اجازات مدفوعة الاجر و/ او اجازات ادارية الا بعد الحصول على الضمانات الكافيه التي تكفل حقوق الموظفين ومن خلال توقيع نظام تقاعد مبكر دائم و/ او مكافاءه نهاية خدمه وتشمل جميع العاملين في الشركة واستنادا على محاضر الاجتماعات السابقه” .

واهابت النقابة “باللجان النقابيه في جميع المواقع دعوة الاخوه الموظفين الالتزام بالدوام في جميع المواقع وخصوصا مصنع الفحيص

والمحافظه على ممتلكات الشركة والتي هي من مقدرات الوطن وضبط النفس الى اقصى الحدود وعدم السماح لاي شخص مهما كان ان يفسد او يسىء الى قضيتنا العادله والتي تهدف الى الحفاظ على حقوق ومكتسبات جميع العاملين وعدم السماح لاي جهة خارجية تهدف الى الاساءة الى وطننا بسواعدكم وعملنا الذي كفله لنا القانون او الاضرار باي من ممتلكات ومقدرات الوطن والذي تم بناءه بسواعدكم”.

وتمنت ” من مؤسساتنا الحكوميه المعنيه بحقوق العمال والامن الاجتماعي في الاردن الوقوف الى جانب عمال الاردن الذين ساهموا في بناء الوطن وامنه واستقراره” داعين الله ان يحفظ الله الاردن قوياً عزيزاً في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم”.

الدستور