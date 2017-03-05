(النشامى).. وأحاديث تسبق التشكيلة !

الاصلاح نيوز-

مع اقتراب اعلان التشكيلة التي ستمثل المنتخب الوطني لكرة القدم، والتي من المنتظر ان يكشف عنها المدير الفني الدكتور عبدالله المسفر في قادم الايام، تطفو على الواجهة الكثير من التوقعات وتبرز العديد من التكهنات.

التشكيلة ومن ستضم من أسماء؛ ليست هي المحور الرئيسي الذي تدور حوله تلك التوقعات، وليست هي الهدف للتسابق الاعلامي الذي بدأت الكثير من وسائله بتتبع خيوط البحث عن اسم او اسماء، فاياً كانت التشكيلة «المنتظرة» فهي بالنهاية لن تختلف كثيرا عن تلك التي ظهرت أمام منتخب جورجيا في اللقاء الودي الايجابي الذي خاضه النشامى في الامارات مؤخراً، وهذا ما افرزته بعض التصورات القريبة من «اروقة المنتخب».

وبما ان الجهاز الفني بدأ بالوعود مؤخرا بالعمل على اعادة الألق للمنتخب الوطني سعيا لاستعادة مكانته القارية؛ اذن اين يكمن المحور المهم؟ وما هو دور الاعلام في مرحلة ما قبل التشكيلة؟ واين تبرز مواطن الضعف والقوة؟

قبل الخوض في اي محور يجب التنويه الى طبيعة الاستحقاق المقبل وهو الاستعداد للدخول في غمار الدور الحاسم في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس اسيا 2019، بالاضافة الى طبيعة المنافسين للمنتخب ضمن نفس المجموعة، وكذلك الفترة او الفترات الزمنية التي ستواكب تلك المواجهات سواء كانت رسمية او ودية.

بالتفصيل، لقب كأس اسيا، بالتأكيد؛ هو حلم لكل منتخبات القارة، و»الكل» يعرف تماما ان هذا الحلم صعب المنال ولكن تحقيقه غير مستحيل، اما المنافسين فهم كثر؛ بل ويمكن الجزم بأن كل منتخبات القارة تحفل بصعوبات منوعة امام اي تشكيلة قد تأتي.

وبتعمق اكبر في هذا الحيز عن منافسينا، فما يواسي اي متتبع ان خصومنا في المجموعة الثالثة (كمبوديا، افغانستان وفيتنام) ليسوا على قدر عال من الخبرة الكروية الخطرة اذا ما استثنينا الاخير الذي شهد تطورا كرويا ملحوظا وذلك بالرجوع لبعض النتائج الرسمية والودية التي خاضها.

الامر الاخر؛ المطمئن، وذو الحدين، الاول حين اعتبر الدكتور المسفر بتصريح سريع فحواه «لا توجد مباراة مضمونة، وليس هناك نقاط في المتناول.. الفوز يأتي في الاداء وليس بالتوقعات» فهذ مطمئن اذا ما اعتبرنا ان اعداد العدة لكل التوقعات حاضرة، والثاني اذا كان المسفر يعرف تماما ما قد مر بمسيرة النشامى خلال الاستحقاقات الماضية وكيف خرج «النشامى» من اكبر البطولات القارية عندما استهان ببعض المنافسين.

يقودنا الامر هنا الى الاقتراب من كبد بعض التفاصيل المهمة؛ مثلا المنتخب فاز سابقا على كبرى منتخبات القارة اليابان واستراليا والعراق والسعودية وسوريا وايران وغيرها من المنتخبات المؤثرة فعلا؛ ولكن كيف تراجع ولماذا؟ وما علاقة اي تشكيلة بهذا الامر؟

التشكيلة المتوقعة، كما اسلفت، ستضم لاعبين بارزين مع فرقهم ضمن فرق المحترفين و»الاولى» بالاضافة لمحترفين خارج الديار، ما يعني ان الدور الاهم يقع على كاهل الادارة الفنية للممنتخب ممثلة بالمدير الفني المسفر والمدرب العام جمال ابو عابد والمدرب المساعد عبدالله ابو زمع، الاول مجهول نسبيا للكثير من اللاعبين والاعلام، في حين الثاني والثالث اصحاب مسيرة حافلة في الملاعب الاردنية ويعرفان تماما خبايا وخفايا اللاعب الاردني لذلك فان المسؤولية عليهما مضاعفة -بتقديري- لمساعدة الدكتور المسفر وبكل تجرد لكي لا يغفل عن اي صغيرة او كبيرة قد تحقق النفع وقبل ان يستقر على تلك التشكيلة التي يجب ان يراعى فيها الكثير من المسائل والحسابات بدءا بأعمار اللاعبين وبعض الجوانب النفسية المهمة بالاضافة لبعض الامور التوافقية التي يجب ان تراعي مصلحة المنتخب باعتباره ممثل للأردن ومصب حب لابناء هذا الوطن.

اخيرا؛ الاعلام، في هذه المرحلة وما بعدها فهو مطالب بالكثير من الايجابية والابتعاد قليلا عن السلبية ومحاولة صهر بعض الخلطات المفيدة في بوتقة المصلحة العامة التي قد تسفر عن مساعدة «المسفر» في تعبيد طريق النجاح.

“الراي”