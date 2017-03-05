والد “نور” يعبر عن فرحته بتنفيذ حكم الاعدام بحق قاتل ابنته

والد الشهيد الزيود: التضحيات سمة أردنية منذ فجر التاريخ

الاصلاح نيوز-

ترحم اللواء الركن حسين الزيود والد الشهيد الرائد راشد الزيود الذي استشهد اثناء العملية الامنية بما عرف «بخلية اربد الارهابية»، على روح ابنه الشهيد الذي روى بدمه الطاهر تراب هذا الوطن والتحق بكوكبة الشهداء الذين استشهدوا دفاعا عن الاردن.

وقال الزيود « انه في مثل هذا اليوم من العام الماضي حاولت مجموعة ارهابية تنفيذ عمليات ارهابية على ارض هذا الوطن، وهي طغمة من الخوارج التي لا تمت الى الاسلام باي صلة، فقامت اجهزتنا الامنية بالقضاء على المجموعة الاولى منهم اثناء العملية، واليوم تم تنفيذ حكم الاعدام بباقي افراد هذه المجموعة، الامر الذي اشفى صدورنا وخفف من مصابنا، ونلنا حقنا بالقانون في دولة القانون «.

واشار الزيود، الى ان الاردن سيبقى يقدم الشهيد تلو الشهيد دفاعا عن امته وعن قضاياها العدالة، وان الشهادة ستبقى عنوان الصغار والكبار لحماية وطنهم والذود عن ترابه الطهور وان التضحيات عادة اردنية درج على طريقها ابناء الوطن منذ فجر التاريخ.

وقال حسن الزيود شقيق الشهيد لؤي الزيود الذي استشهد اثر الاعتداء على مكتب مخابرات البقعة والذي أسفر عن استشهاد 5 من رجال المخابرات العامة « ان تنفيذ حكم الاعدام بحق قاتل شقيقه اشفى صدور اهله وعشيرته، وان العدالة اخذت مجراها كما كنا نتوقع من قضائنا العدال «، مطالبا بمحاسبة كل من ساعده على ارتكاب هذه الجريمة البشعة.

وعبر علي العوضات والد الشهيدة « نور العوضات»، عن فرحته بتنفيذ حكم الاعدام بحق قاتل ابنته نور رغم ان فرحته كما وصفها « منقوصة « بسبب فقدانه لابنته خلال هذه الجريمة البشعة التي هزت الشارع الاردني.