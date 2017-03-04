مقتل اثنين من القاعدة في غارة أميركية باليمن

-الاصلاح نيوز

قتل شخصان يشتبه بأنهما من عناصر تنظيم القاعدة في جنوب اليمن، السبت، في غارة شنتها طائرة اميركية بدون طيار.

وتأتي الغارة بعد يومين من ضربات جوية مكثفة شنتها مقاتلات أميركية على التنظيم الإرهابي.

وقال مسؤول أمني أن الغارة التي وقعت في منطقة أحور جنوب محافظة أبين أدت إلى مقتل متطرفين مشتبه بهما كانا على دراجة نارية.

وصرحت وزارة الدفاع الأميركية الجمعة أنها شنت “اكثر من 30” غارة على تنظيم القاعدة خلال يومين بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.

وكانت وزارة الدفاع الاميركية اعلنت شن نحو 20 غارة الخميس على تنظيم “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب” بواسطة طائرات بدون طيار ومقاتلات جوية في خطوة تشكل مؤشرا الى تكثيف واشنطن جهودها في محاربة المجموعة المتطرفة.

وتواصل واشنطن منذ اعوام تنفيذ غارات جوية بطائرات من دون طيار تستهدف فرع التنظيم في اليمن والذي يعتبر الأكثر خطورة، لكن وتيرة الغارات ازدادت في الأشهر الأخيرة.