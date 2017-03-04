﻿الدوري الاسباني: اختبار صعب لبرشلونة وريال مدريد في الصراع على الصدارة

الاصلاح نيوز-

مدريد – يتواصل الصراع في صدارة الدوري الأسباني حيث يواجه ريال مدريد في رحلة صعبة إيبار اليوم في المرحلة السادسة والعشرين، بعدما تعثر الملكي الأربعاء ليهدي غريمه التاريخي برشلونة صدارة الليغا.

ويتصدر برشلونة بفارق نقطة عن الريال الذي تعادل مع لاس بالماس 3/3، علما أنه يملك مباراة مؤجلة. واكتسح برشلونة ضيفه خيخون 6/1 ليعلن بعدها المدرب لويس إنريكي أنه سيرحل عن تدريب الفريق في نهاية الموسم، لكنه شدد على أن فريقه ينبغي أن يتحلى بكامل التركيز خلال المباريات المقبلة، والتي تبدأ بمواجهة سيلتا فيغو اليوم. ولن تكون مواجهة الريال مع إيبار سهلة، خاصة بعدما سجل صاحب الأرض مسيرة رائعة على ملعبه هذا الموسم. ويفتقد الريال جهود غاريث بيل والفارو موراتا بسبب الإيقاف بعد طرد الأول وحصول موراتا على بطاقة صفراء أمام لاس بالماس. وقال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان: «ليس علينا أن نقود أنفسنا إلى الجنون، لاننا قمنا ببعض الأمور الجيدة». وأضاف: «علينا ان نحلل الأمور مجددا، ونفكر في ما علينا تغييره، وسنقوم بذلك بالفعل». وأضاف: «لن نبحث عن الأعذار، سأنظر إلى ما علينا فعله وأثق في قدرتنا على القيام بالأمور بشكل أفضل». ويفتقد إيبار جهود كيكي وديفيد خونكا واسير ريسغو وهو الحال منذ فترة، فيما يفتقد الريال جهود رافاييل فاران ودانيلو وفابيو كوينتراو. وتخلو قائمة برشلونة من الغيابات باستثناء اليكس فيدال وجيريمي ماثيو، في ظل مساعي الفريق للتتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي. ويرفع برشلونة شعار الثأر أمام سيلتا فيغو، الذي فاز عليه في الدور الأول 4/3. وقال إنريكي: «تتبقى ثلاثة أشهر مؤثرة، ثلاثة أشهر نتنافس خلالها في كل البطولات». وأضاف: «في واحدة من هذه البطولات (دوري الأبطال) نعيش وضعا صعبا، لكن لدينا كل الفرص لتصحيح المسار بمساعدة الجميع». وأوضح: «إذا لم ننجح ستكون لدينا بطولتان، كلاهما في غاية الأهمية ولكن علينا أن نلعب بإصرار كامل ومتزايد». ويحاول اشبيلية أن يحافظ على فرصته في المنافسة على اللقب، حيث يحتل المركز الثالث بفارق نقطتين عن برشلونة، ويلتقي مضيفه آلافيس يوم الاثنين في ختام المرحلة. ويلتقي اليوم ليغانيس مع غرناطة وفياريال مع اسبانيول. أما الأحد فيلتقي خيخون مع ديبورتيفو لاكورونيا واتلتيكو مدريد مع بلنسية ولاس بالماس مع اوساسونا واتلتيك بلباو وملقة.

د ب أ