خبر غير سار لعشاق آيفون 8

الاصلاح نيوز-

يعتبر هاتف آيفون 8 من أكثر الهواتف التي يترقبها عشاق الهواتف الجوالة وعشاق هواتف أبل خاصة، ولكن تقارير جديدة تشير أن شراء هذه الهواتف سيكون صعباً عند صدورها.

حيث نقلت مواقع مختصة أن هاتف آيفون 8 وهاتف جالاكسي S8 لن يتوفرا بكمية تغظي الطلب عليهما نظراً لعدم قدرة الشركة المصنعة للشرائح الإلكترونية المستخدمة في الجهازين على صناعة كميات كافية من المكونات الإلكترونية.

حيث سيستخدم آيفون 8 شريحة A11 مدمجة في معالج TSMC’s بينما سيستخدم S8 معالج سنابدراجون أو معالج Exynos 8995، وتصنع شركة سامسونج هذه المعالجات ولكن معدلات الإنتاج لاتدعو إلى التفاؤل.

وتشير تقارير أن أحد أسباب تأخير سامسونج لإطلاق هاتف S8 هو عدم توفر الكمية اللازمة من معالجات سناب دراجون.

وقد يتأثرهاتف آيفون بهذه المشكلة خاصة بعد ورود أنباء عن تأخير أبل لطرح أجهزة آيباد لأسباب قد تتعلق بإنتاج المكونات الإلكترونية اللازمة.