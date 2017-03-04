الصين تواصل مكافحة المنتجات المقلدة على الإنترنت

الاصلاح نيوز-

أكدت الصين أنها ستواصل خلال العام الجاري تصديها لعمليات بيع السلع المقلدة على شبكة الإنترنت بعد أن تمكنت خلال العام الماضي من اعتقال نحو 20 ألف شخص بتهمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية وبيع منتجات مقلدة.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة “سون جي ون”، إن الصين “ستواصل العمل ضد السلع المقلدة المباعة على الإنترنت في الوقت الذي تزدهر فيه صناعة التجارة الإلكترونية بالبلاد”، مضيفا أن السلطات المحلية والمركزية “ستحافظ على موقفها المتشدد حيال المسألة في حملات ستنفذها خلال العام الجاري”.

وأوضح “سون جي”، في تصريح له، أن الفضاء الإلكتروني “سيكون ساحة المعركة الرئيسية في الحرب ضد التقليد في البلاد”، لافتا إلى وجود تعاون بين الوزارة والشركات في مختلف المناطق بشأن استخدام البيانات الكبيرة لتعقب القراصنة في مجال التقليد.

وأشار إلى أن الصين، التي لديها أكبر منصة للتسوق عبر الإنترنت في العالم، تمكنت خلال العام الماضي من التعامل مع أكثر من 170 ألف حالة تعد على حقوق الملكية الفكرية، وترويج منتجات مقلدة، وأمكن لها اعتقال ما يقرب من 20 ألف مشتبه بهم في قضايا تتعلق بهذا الموضوع.

وذكر المتحدث أن المبيعات عبر الإنترنت من السلع الاستهلاكية في الصين ارتفعت خلال العام 2016 بنسبة 26.2% لنحو 5.16 تريليون يوان “نحو 750 مليار دولار أمريكي”.