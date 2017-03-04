القضاء الفرنسي يرفض إطلاق سراح سعد لمجرد

الاصلاح نيوز –

قرر قاضي التحقيق في محكمة الجنايات بالعاصمة الفرنسية باريس، برفض الإفراج المؤقت عن الفنان المغربي سعد لمجرد، مساء أمس الجمعة، بعد ساعات طويلة، من مواجهة أجريت له مع الفتاة الفرنسية لورا بريول التي تتهمه باغتصابها.

وحسب موقع ‘إيلاف’ الإلكتروني، قال شهود عيان إنهم رأوه أثناء نقله مباشرة بعد التحقيقات في سيارة أمن إلى سجن ‘فلوري’ بضواحي باريس.

ومازال الفنان المغربي سعد لمجرد رهن الاعتقال الاحتياطي بأحد السجون الفرنسية السيئة السمعة بعد أن وجهت له في 28 أكتوبر/ تشرين الأول، تهمة اغتصاب فتاة فرنسية تدعى لورا بريول.

كما واجه لمجرد دعوى قضائية جديدة في 14 فبراير/ شباط الماضي، أقامتها مغربية تحمل الجنسية الفرنسية، تتهم لمجرد بالاعتداء الجنسي عليها.

وكان والد لمجرد الفنان المغربي البشير عبدو قد نشر صورة له مع ابنه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك’ بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده وقال إن عيده الحقيقي يوم خروج ابنه من محنته.