280 مليون دينار شيكات مرتجعة بشهرين

الاصلاح نيوز-

ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في أول شهرين من العام الحالي بنحو 104 آلاف دينار أو ما نسبته 0.04 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول شهرين من العام الحالي نحو 280.785 مليون دينار مقارنة مع 280.771 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2016.

وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة في الشهرين الماضيين 3.6 %.

وارتفعت القمية الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في نهاية شباط (فبراير) 2017 بنسبة 5 % لتبلغ 7.792 مليار دينار مقارنة مع نحو 7.408 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام 2016.

كما زادت أعداد تلك الشيكات في فترة المقارنة 7 % إلى 1.83 مليون شيك مقارنة مع 1.71 مليون شيك.

وبالعودة للشيكات المرتجعة؛ فقد ارتفعت قيمتها المطلقة مع زيادة عددها في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 11.3 % لتصل إلى نحو 90 ألف شيك مقارنة مع 82.7 الف شيك في أول شهرين من 2016.

في حين ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 10.3 % لتبلغ نحو 177.6 الف دينار وعددها 56.8 الف شيك مقارنة مع نحو 161 ألف دينار وعددها نحو 49.7 الف شيك.

وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد انخفضت قيمتها في أول شهرين بنسبة 13 % لتبلغ نحو 103 آلالف دينار؛ مقارنة مع نحو 119 الف دينار في نفس الفترة من 2016.

وكانت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة ارتفعت في العام 2016 بنسبة 5.8 % إلى 1.83 مليار دينار مقارنة مع 1.73 مليار دينار في العام الذي سبقه.

“الغد”