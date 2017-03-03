روسيا تعلن سيطرة قواتها على تدمر

الاصلاح نيوز-

اعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغر امس عن سيطرة القوات الروسية على مدينة تدمر بدعم من قواتها الجوية، و دخل الجيش السوري مدينة تدمر الأثرية التي يسيطر عليها تنظيم داعش اول امس بعد معارك عنيفة، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، وصرح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «دخل الجيش السوري حيا في غرب مدينة تدمر وسيطر على اجزاء منه»، وأضاف «هناك اشتباكات وقصف على المدينة» التاريخية المصنفة ضمن التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

وكان عبد الرحمن صرح سابقا أن القوات السورية تدعمها القوت الروسية سيطرت على عدد من التلال المشرفة على المدينة، وأضاف أن قلعة تدمر الواقعة غرب المدينة «باتت تحت السيطرة النارية للجيش»، وبحسب المرصد، فإن «مقاتلي التنظيم انسحبوا من القلعة دون ان تدخلها قوات النظام، خشية وجود انتحاريين داخلها.

وأكد الاعلام السوري الرسمي امس الاول سيطرة القوات الحكومية على منطقة مهمة في محيط تدمر، وأفادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) بأن «وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة فرضت بعد ظهر امس سيطرتها الكاملة على جبل هيال وجميع التلال المشرفة على منطقة القصور في مدينة تدمر». واكد مصدر عسكري في دمشق لفرانس تقدم الجيش في محيط المدينة حيث سيطر على «مفترق طرق استراتيجي» قال انه يعد «مفتاحا للدخول الى المدينة». و على جبهة أخرى شمال سوريا، سيطرت فصائل سورية معارضة تدعمها أنقرة امس الاول على قريتين بعد اشتباكات مع ائتلاف فصائل كردية عربية تدعمها واشنطن، في اطار سعيها إلى توسيع نطاق عملياتها في المنطقة، وفق المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس ان «فصائل درع الفرات المدعومة من انقرة سيطرت على قريتي تل تورين والقارة الواقعتين شرق مدينة الباب في ريف حلب الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديموقراطية التي كانت موجودة فيهما». واكد فصيل معارض مشارك في حملة «درع الفرات» التي بدأتها القوات التركية وفصائل معارضة في شمال سوريا في اب الماضي، السيطرة على القريتين بعد «معارك عنيفة مع المليشيات الانفصالية، «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تعتبرها تركيا «ارهابية».

في المنطقة نفسها، قصفت مقاتلات روسية قوات تدعمها الولايات المتحدة في العديد من القرى الصغيرة شمال سوريا بعد ان اعتقدت خطأ أن قوات تنظيم داعش تتواجد في تلك المنطقة، بحسب الجنرال الأميركي ستيفن تاونسند.

وقال للصحافيين في واشنطن عبر الفيديو، ان القصف جرى الثلاثاء الماضي واسفر عن عدد غير محدد من الاصابات، وأوضح «تم إجراء بعض الاتصالات السريعة عبر قنوات منع التصادم، واستقبلها الروس وأوقفوا القصف».

من جهة ثانية، قال الجنرال ستيفان تاونسند الذي يقود قوات التحالف العسكري الدولي في بغداد، «ان افضل تقدير يمكن ان تقدمه لنا اجهزة المخابرات اليوم يشير الى ما بين 12 و15 ألف مسلح في العراق وسوريا» من المسلحين.

من جانب آخر أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش امس الاول أنّ الروس قصفوا عن طريق الخطأ قوات سورية حليفة قرب مدينة الباب في شمال سوريا، وهو ما نفته موسكو، وقال الجنرال الأميركي ستيفن تاونسند الذي يقود القوات العسكرية للتحالف إن مقاتلات روسية وأخرى سورية قصفت الثلاثاء الماضي بلدات تسيطر عليها مجموعات يدعمها التحالف قرب الباب. وأوضح تاونسند أن «عددا من المقاتلات الروسية ومقاتلات النظام (السوري) قصف بعض القرى التي أعتقد أنهم ظنوا أن داعش يسيطر عليها… لكن في الحقيقة، كان هناك على الارض عددا من عناصر التحالف العربي السوري الذي ندعمه». وأضاف تاونسند أن القوات الأميركية كانت على بعد أقل من 5 كلم من القرى التي تعرضت للقصف ولاحظت القصف، ولفت إلى أنّ الروس تبلغوا سريعا حصول هذا الخطأ، وذلك عبر خط خاص مخصص لمنع التصادم بين قوات الطرفين، وقال تاونسند «أصبح واضحا أن الضربات تصيب عددا من مواقع التحالف السوري»، وأوضح «تم إجراء بعض الاتصالات السريعة عبر قنوات منع التصادم، واستقبلها الروس وأوقفوا القصف هناك».

لكن روسيا نفت أن تكون نفذت ضربات، مؤكدة في الوقت نفسه حصول تبادل للمعلومات عبر خط التواصل الخاص، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه خلال تبادل المعلومات «أبدى ممثل القوات الجوية الاميركية قلقه من قيام طائرات سورية وروسية، خلال سعيها لضرب تنظيم داعش، بقصفِ مجموعات مدعومة من الاميركيين عن غير قصد»، وأضافت أن «القيادة الروسية أخذت هذه المعلومة في الاعتبار، ولم يشن الطيران الروسي أو السوري أي ضربة على المواقع التي حددها الأميركيون».

وفي سياق آخر أعلن القائد العسكري للتحالف ضد المسلحين الجنرال الأميركي ستيفن تاونسند امس الاول أن أكرادا سوريين سيشاركون في الهجوم لاستعادة مدينة الرقة السورية من أيدي تنظيم داعش، وأوضح الجنرال تاونسند عبر الفيديو من بغداد، أن «الرقة مدينة ذات غالبية عربية، لكنّ هناك أكرادا يتحدرون من الرقة لذلك، سيشارك أكراد في الهجوم» على المدينة، وأضاف «لكن لا يمكنني الحديث عن حجم هذه القوة (الكردية). لا يزال (هذا الموضوع) قيد المناقشة».

وفي شأن منفصل بحث الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة اريك سولهايم، تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مع إيلاء اهتمام خاص لمعالجة التحديات البيئية في المناطق التي تعاني من أزمات نتيجة النزاعات المسلحة او تدهور الأوضاع الانسانية كما هو الحال في سوريا وليبيا واليمن والصومال. وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الوزير المفوض محمود عفيفي في بيان له امس أن أبو الغيط أشار إلى انفتاح الجامعة على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في القضايا ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بالعمل البيئي. وكالات