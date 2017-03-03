سيناتوران جمهوريان ينتقدان اعتزام ترمب إصدار أمر حظر جديد

الاصلاح نيوز –

انتقد عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان ليندسي غراهام وجون ماكين، الأمر التنفيذي الجديد الذي من المزمع أن يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بخصوص حظر دخول مواطني عدة دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، قائلين إنه «في حال تقييم الحظر بانه حرب على أحد الأديان سنخسر جميعا».

وفي لقاء مع سي إن إن، قال غراهام إن الجيش الأمريكي يضم في صفوفه 3500 جندي مسلم، وأشار إلى حاجة الولايات المتحدة للتعاون مع الدول الإسلامية، وبالتالي فإن «التحدث بشكل مهين عن دين ما لا يعني فقط تشويه مواطنينا الذين يعملون من أجل حمايتنا، وإنما يجعل من المستحيل كذلك عقد صداقات مع منسوبي هذا الدين».

واعتبر غراهام أنه من الممكن تفهم المخاوف من تسلل إرهابيين بين اللاجئين والمهاجرين، إلا أن التعامل مع ذلك يكون عبر مزيد من التدقيق، وليس عبر إغلاق الباب أمام جميع مواطني دول بعينها.

بدوره أكد ماكين على ضرورة استثناء من يساعدون الولايات المتحدة الأمريكية من الأمر التنفيذي، قائلا إن هناك معلومات وردته تفيد أن العراق لن يكون بين الدول التي يشملها الحظر في الأمر التنفيذي الجديد، واعتبر ماكين ذلك أمرا هاما لوجود قوات أمريكية تحارب ضد داعش في العراق، وحاجة الولايات المتحدة للتعاون مع الحكومة العراقية.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أمس أن البيت الأبيض سيصدر أمراً تنفيذياً جديداً خلال «الأيام المقبلة»، يتعلق بحظر السفر للولايات المتحدة، بديلا عن القرار السابق الذي أوقف القضاء العمل به ورفض بنس أن يدلي بأي تفاصيل أخرى حول إمكانية إدارج دول أخرى ضمن الأمر التنفيذي الجديد.

وفي يناير الثاني الماضي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حظرا مؤقتا لدخول اللاجئين ومواطني 7 دول إسلامية هي العراق، وسوريا، واليمن، والصومال، والسودان، وإيران وليبيا، قبل أن يوقف القضاء تنفيذ القرار.

وانتقد ترمب قرار القضاء، ووعد قبل أيام، بإصدار قرار تنفيذي جديد لنفس الأمر. ( الاناضول)