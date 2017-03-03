20 ألف متقدم لمبادرة صناع الأمل العربية خلال يومين

الاصلاح نيوز –

أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية اليوم الجمعة، تقدم 20 ألف شخص، من مختلف أنحاء العالم العربي، لمبادرة “صناع الأمل” التي أطلقها نائب رئيس دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل يومين، وتتضمن مكافآت بقيمة مليون درهم تعادل نحو 270 ألف دولار.

وحظيت مبادرة صناع الأمل، بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تناقلتها العديد من وسائل الاعلام تحت عنوان “وظيفة بمليون درهم مع محمد بن راشد” في إشارة إلى الإعلان الذي نشره الأثنين الماضي، سمو الشيخ محمد بن راشد، بمواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان “مطلوب للعمل معنا” متضمنا شروط الانضمام للمبادرة.

وكانت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، فتحت الأثنين الماضي، باب التسجيل المستمر على موقعها الإلكتروني WWW.ArabHopeMaker.com لجميع “مواطني العالم العربي من عمر 5 سنوات حتى 95 عاما” موفرة “مزايا ومكافآت بقيمة مليون درهم إماراتي” تعادل نحو 270 ألف دولار لاستقطاب وتحفيز قصص النجاح والتطوع وصناعة الأمل.

ومن شروط التقدم للمبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، “إتقان مهارات البذل وخدمة الناس” مع وجود “خبرة لا تقل عن مبادرة مجتمعية واحدة في العمل التطوعي” وأن يكون المتقدم “مشهودا له في مجتمعه بحسن السيرة وجمال السلوك الإنساني”.

وتستهدف مبادرة “صناع الأمل” تقصي قصص أمل في العالم العربي لرجال ونساء يكرسون أنفسهم للعطاء وتحسين الحياة من حولهم وفتح أبواب للأمل من خلال التعريف بهم وتسليط الضوء على مبادراتهم والاحتفاء بمنجزهم الإنساني.

–(بترا)