معلم يضرب طالبا ويتسبب بتهتك الطحال والكبد

الاصلاح نيوز-

شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل حادثة الاعتداء التي تعرض لها طالب في الصف السابع من قبل معلم في مدرسة عبد الله بن مسعود لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التحقيق.

وأكدت الوزارة رفضها للعنف بجميع أشكاله ضد الطلبة ، مؤكدة ضرورة استخدام الأساليب التربوية من إرشادية وتوجيهية وتعليمية في التعامل معهم .

اهل الطالب اكدوا ان الضرب تسبب في تهتك الكبد والطحال كون المعلم قام بضرب الطالب بشكل مكرر على بطنه مستخدما ارجله بسبب تصفير حصل بالصف ظن المعلم انه من ابنهم فاقدم على ضربه بهذه الطريقة.

الوزارة وفي بيان لها قالت انها تتابع باهتمام كبير حادثة الاعتداء على أحد طلبة مدرسة عبدالله ابن مسعود التابعة لمديرية تربية الرصيفة ،والذي يرقد على سرير الشفاء في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة الزرقاء وأوعزت لمدير التربية والتعليم بزيارة الطالب والاطمئنان على صحته وسلامته.

وأكدت حرصها على دور المرشدين التربويين في معالجة السلوكات الخاطئة عند الطلبة دون اللجوء للعنف مهما كانت الأسباب ، مؤكدة عدم تهاونها مع أي اعتداء على الطلبة وبأي شكل من الأشكال.

مصدر طبي في المستشفى المعالج للطالب اكد ان الطالب تعرض الى تهتك فعلي من جراء الضرب بقوة على منطقة البطن بالارجل وان التهتك طال الطحال والكبد لان الضرب المستمر على منطقة البطن سيء جدا حيث يؤدي الى نزيف داخلي في جوف البطن ،مشيرا الى ان حالة الطالب مستقرة ولكن لم تحدد الاجراءات الطبية الاخرى .

وكان المعلم بحسب الاهل قد صفع الطالب على وجه بقوة فسقط الطالب ارضا ليهجم عليه ويوسعه ركلا بالارجل وبعد تدخل عدد من المعلمين لم يستطع الطالب الوقوف فارسلوه الى مركز صحي ومن ثم الى البيت لتلاحظ والدته سوء حالته حيث كان يصرخ من شدة الألم فقام الاهل بنقله الى المستشفى وما زال تحت العلاج.

«الدستور»