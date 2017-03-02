الجنيدي يرفع غلة الأردن إلى 4 ميداليات في بطولة فزاع لرفعات القوة

الاصلاح نيوز-

فاز رباعنا معتز الجنيدي بالميدالية الفضية في بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة – كأس العالم – في فئة وزن تحت 88 كغم والتي تقام فعالياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمكن بطل العالم سابقا من تسجيل عودة قوية بعد أن رفع 190 كغم في منافسات فئته ليحرز المركز الثاني خلف الهولندي باتريك دانكرز الذي رفع نفس الوزن لكنه تفوق بفارق وزن الجسم ، في حين خطف العراقي سالم الشقاقي برونزية المركز الثالث.

وتعتبر هذه الميدالية هي الرابعة للأردن بعد أن أحرز وفدنا ثلاث ذهبيات في وقت سابق عن طريق عمر قرادة ومحمد طربش وعبد الكريم خطاب.

وفي منافسات فئة تحت 73 كغم (سيدات)، احتلت رباعتنا أسماء عيسى المركز الخامس بعد أن رفعت 103 كغم.

بترا