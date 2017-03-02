’الصحة’: حالات الجرب في حكما مسيطر عليها

الاصلاح نيوز-

أعلنت مديرية الامراض السارية بوزارة الصحة السيطرة على حالات الجرب التي ظهرت في مدرستين في بلدة حكما باربد قبل يومين ومنع انتشارها لمدراس ومناطق أخرى.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ اربد رضوان العتوم اليوم الخميس، بحضور مدير مدرية الامراض السارية بالوزارة الدكتور محمد العبداللات ومدير صحة محافظة اربد الدكتور احمد الشقران، لمتباعة الإجراءات المنفذة على أرض الواقع للسيطرة على المرض ومنع انتشاره ومعالجة الحالات المصابة والإجراءات الوقائية والتوعية والتثقيفية التي تنفذها الجهات المعنية.

وأشار العتوم إلى ان وزارة الصحة عملت على انشاء ثلاث عيادات ثابتة في المدراس التي ظهرت بها الحالات ورفدها بالادوية والعلاجات اللازمة والمثقفين الصحيين.

واوضح العبداللات ان المرض لا يعتبر من الامراض المعدية في حال الالتزام بعدم استخدام ادوات الشخص المصاب، مؤكدا ان سرعة الاستجابة في التعاطي مع ظهور هذه الحالات ساهمت بتقليصها لحدودها الدنيا والسيطرة عليها ومنع انتشارها.

وأشار إلى ان الحالات المصابة في المراحل الاخيرة من الاستشفاء، داعيا الطلبة إلى الانتظام بالدراسة دون خوف.

وبين مدير الصحة أنه تم رفد مركز صحي حكما بعدد من اطباء الاختصاص في الجلدية لمتابعة الحالات المصابة واي اعراض مشابهة، فيما تقوم فرق الرش بتكثيف حملات الرش في المنطقة. ولفت إلى أنه تم فتح عيادة متخصصة في مدرسة الثورة العربية، في حين تقوم فرق الاستقصاء والتثقيف بعملها على أكمل وجه.