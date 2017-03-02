وزير العدل الأميركي: سأتنحى إن لزم الأمر

الاصلاح نيوز-

قال وزير العدل الأميركي جيف سيشنز حين سئل الخميس بشأن مشاركته في أي تحقيق عن احتمال وجود اتصال بين روسيا ومسؤولي الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب إنه سيتنحى إن أصبح ذلك هو الإجراء المناسب.

ونقلت شبكة (إن.بي.سي) عن الوزير قوله “عندما يكون من الصواب القيام بذلك سأبادر بالتنحي دون شك. لم اجتمع بأي روسي في أي وقت لبحث أي شيء يتعلق بحملة سياسية.”

كانت زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب نانسي بيلوسي دعت سيشنز إلى الاستقالة أمس الأربعاء بعد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست ذكرت فيه إن الوزير لم يكشف عن لقاءين أجراهما مع السفير الروسي قبل تولي ترامب الرئاسة.(رويترز)