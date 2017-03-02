اسرائيل تبدأ تصدير الغاز إلى الاردن

الاصلاح نيوز-

أعلنت شركة “ديليك” الإسرائيلية الخميس أنها بدأت في تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري في كانون الثاني/يناير.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشركة قولها “إنه لم يتم الإعلان رسميا عن عملية التصدير في وقتها، ولكن هذه أول مرة تصدر فيها إسرائيل الغاز الطبيعي في تاريخها”.

كما نقلت الوكالة عن مسؤول اردني، فضل عدم الكشف عن اسمه، تأكيده صحة تلك المعلومات، قائلا “نعم ذلك صحيح، وتزود شركة البوتاس العربية وبرومين الاردن بالغاز من اسرائيل يتم منذ وقت طويل وقبل شهر كانون ثاني/ يناير بكثير”.

واضاف ان “ذلك يتم بموجب الاتفاق الذي وقعته الشركتان عام 2014 مع شركة نوبل انيرجي الاميركية، والشركتان وقعتا الاتفاق والحكومة وافقت على مستورداتهما من الغاز”.

واتفقت شركة “البوتاس العربية” الأردنية وشركة “برومين الأردن” في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عاما.

وذكرت التقارير في ذلك الوقت أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار.

ويتوقع أن يبدأ تسليم الشحنات من حقل ليفياثان إلى الأردن في 2019.