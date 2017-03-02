حبس فنانة مصرية بتهمة ممارسة الدعارة

الاصلاح نيوز-

قرر قاضي المعارضات في محكمة شمال الجيزة، في مصرتجديد حبس الفنانة الناشئة بدور ناجي، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بممارسة#الدعارة.

وتبين من التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن المصرية أن الفنانة المصرية بدور ناجي، التي شاركت في عدة أعمال فنية، قامت بالاتفاق مع فتاة أخرى بإنشاء صفحة على الإنترنت والاتفاق مع راغبي المتعة الحرام على ممارسة الرذيلة مقابل 500 دولار لكل منهما.

وأضافت التحقيقات أن الفنانة تقوم بهذا العمل بشكل اعتيادي، وتم تكليف أحد المصادر السرية بالتواصل مع الفنانة والفتاة، والاتفاق معهما على قضاء سهرة حمراء مع سداد المقابل المادي، وبالفعل تم استدراجهما إلى المكان المتفق عليه بأحد الشوارع، لتقوم قوات الأمن بالقبض عليهما وإحالتهما لمحاكمة عاجلة.