الجمهور يسخر من هيفاء

الاصلاح نيوز-

اثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سخرية جمهورها بإطلالة غريبة مؤخرا، حيث وصف جمهورها المعطف الذي ارتدته بأنه أشبه بالبطانية.

معطف هيفاء وهبي من تصميم MARCO DE VINCENZO، ووصل سعره إلى 1765 دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 28 ألف جنيه مصري.

كما ظهرت الفنانة اللبنانية بمعطف آخر باللون الأبيض يتخخله اللون الأزرق والأحمر، وهو من تصميم دار أزياء Shrimps، ويصل سعره إلى 590 دولار أمريكي، أي ما يعادل 9373 جنيها مصريا.

يذكر أن هيفاء وهبي تقوم حاليا بتصوير مشاهدها في فيلمها السينمائي الجديد “ثانية واحدة”، مع المنتج محمد السبكي، ويقوم بإخراجه المخرج محمد سامي، ويعد هذا الفيلم عودة لهيفاء إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ آخر أفلامها «حلاوة روح».