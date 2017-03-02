أسعار الخضار والفواكه ليوم الخميس

الاصلاح نيوز –

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان الكبرى الخميس 1942 طنا منها 1392 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها: باذنجان اسود عجمي تراوح سعر الكيلو بين 150-400 فلس، البطاطا 250 – 650 فلسا، البندورة 200 -500 فلس، الجزر 350 -450 فلسا، الخيار200- 600 فلس، الزهرة 150 -450 فلسا، فاصولياء 250ر1 – 2 دينار، الكوسا 150- 900 فلس، برتقال ابو صرة 700 فلس- 100ر1 دينار، تفاح 250- 500 فلس، برتقال شموطي 250-800 فلس، جريب فروت 200- 600 فلس، الليمون 250 -800 فلس، مندلينا 200- 600 فلس، موز بلدي 250 – 700 فلس.