إحالات وإنهاء خدمات موظفين في الدولة – أسماء

الاصلاح نيوز-

قرر مجلس الوزراء إحالة عدد من الموظفين في الوزرات والدوائر الحكومية إلى التقاعد اعتبارا من التاريخ الذي يظهر أمام كل اسم.

منى شبلي عبد الحميد الشبلي تاريخ الإحالة 1 / 4 / 2017

محمد عبد عبدالله موالي 1 / 4

نعمة علي دياب الخطيب 5 / 3

عبد المنعم أحمد حسن صبح 1 / 3

غدير عبدالله احمد عبد الهادي 1 / 3

احمد سليمان احمد سعيد 1 / 3

هدى ناجي حسن السعافين 1 / 3

شفاء احمد ماضي ياسين 1 / 3

عمر فرحان عايد السريحين 1 / 3

ناهد كامل محمد المومني 1 / 3

محمد محمود احمد العمري 1 / 5

منى ابراهيم الياس الفار 1 / 3

عماد احمد علي المعابرة 1 / 3

خالد فارع السليم جرادات 4 / 3

وكذلك قرر مجلس الوزراء إحالة الموظف من ملاك وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية السيد زيدون عوني عبد الحميد المعاني على التقاعد بناء على طلبه في 1/ 3.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك ديوان المحاسبة على التقاعد اعتبارا من التاريخ المبين لبلوغه السن القانونية.

المهندس عمر احمد جميل الداري 1 /3

السيد عبد الحميد درويش محمد الشبيلات 4 /3

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة الموظف من ملاك وزارة الصناعة والتجارة والتموين السيد نعيم محمود عبد القادر يوسف على التقاعد اعتبارا من تاريخ 16 / 3 لبلوغه السن القانونية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة الموظف من ملاك وزارة الصناعة والتجارة والتموين السيد صالح أحمد حمد الحراسيس على التقاعد اعتبارا من تاريخ 2 / 3، لبلوغه السن القانونية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة الموظف من ملاك وزارة الشباب السيد خالد يونس حرب أبو كف على التقاعد بناء على طلبه اعتبارا من تاريخ 1 / 3.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة الموظف من ملاك مؤسسة التدريب المهني السيد اسماعيل عيسى عثمان الأخرس على التقاعد بناء على طلبه اعتبارا من تاريخ 5 / 3.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة الموظف من ملاك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية السيد وليد أحمد حسين حماد على التقاعد اعتبارا من 1 / 3.