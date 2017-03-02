إحالات وإنهاء خدمات موظفين في الدولة – أسماء

قرر مجلس الوزراء إحالة عدد من الموظفين في الوزرات والدوائر الحكومية إلى التقاعد اعتبارا من التاريخ الذي يظهر أمام كل اسم.
منى شبلي عبد الحميد الشبلي تاريخ الإحالة 1 / 4 / 2017
محمد عبد عبدالله موالي 1 / 4
نعمة علي دياب الخطيب 5 / 3
عبد المنعم أحمد حسن صبح 1 / 3
غدير عبدالله احمد عبد الهادي 1 / 3
احمد سليمان احمد سعيد 1 / 3
هدى ناجي حسن السعافين 1 / 3
شفاء احمد ماضي ياسين 1 / 3
عمر فرحان عايد السريحين 1 / 3
ناهد كامل محمد المومني 1 / 3
محمد محمود احمد العمري 1 / 5
منى ابراهيم الياس الفار 1 / 3
عماد احمد علي المعابرة 1 / 3
خالد فارع السليم جرادات 4 / 3
وكذلك قرر مجلس الوزراء إحالة الموظف من ملاك وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية السيد زيدون عوني عبد الحميد المعاني على التقاعد بناء على طلبه في 1/ 3.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك ديوان المحاسبة على التقاعد اعتبارا من التاريخ المبين لبلوغه السن القانونية.
المهندس عمر احمد جميل الداري 1 /3
السيد عبد الحميد درويش محمد الشبيلات 4 /3
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة الموظف من ملاك وزارة الصناعة والتجارة والتموين السيد نعيم محمود عبد القادر يوسف على التقاعد اعتبارا من تاريخ 16 / 3 لبلوغه السن القانونية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة الموظف من ملاك وزارة الصناعة والتجارة والتموين السيد صالح أحمد حمد الحراسيس على التقاعد اعتبارا من تاريخ 2 / 3، لبلوغه السن القانونية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة الموظف من ملاك وزارة الشباب السيد خالد يونس حرب أبو كف على التقاعد بناء على طلبه اعتبارا من تاريخ 1 / 3.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة الموظف من ملاك مؤسسة التدريب المهني السيد اسماعيل عيسى عثمان الأخرس على التقاعد بناء على طلبه اعتبارا من تاريخ 5 / 3.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة الموظف من ملاك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية السيد وليد أحمد حسين حماد على التقاعد اعتبارا من 1 / 3.