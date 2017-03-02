انريكي سيغادر برشلونة نهاية الموسم الحالي

الاصلاح نيوز-

أعلن لويس انريكي مدرب برشلونة حامل لقب الدوري الاسباني لكرة القدم الاربعاء، انه سيترك منصبه في نهاية الموسم الحالي.

وقال انريكي في مؤتمر صحافي بعد فوز فريقه الكاسح على سبورتينغ خيخون 6-1 في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري “لن اكون مدربا لبرشلونة في الموسم المقبل”.

واضاف “انه قرار صعب ومدروس واعتقد انه يجب ان اكون مخلصا لما اعتقد به”.

ويتولى انريكي تدريب برشلونة منذ 2014 في عقد ينتهي في حزيران/يونيو المقبل.

وتابع مدرب برشلونة “هناك ثلاثة اشهر مثيرة امامنا. نحن في وضع صعب، خصوصا في واحدة من المسابقات، ولكن بمساعدة الجميع وفي حال كان النجوم جاهزين فانه يمكننا التعويض”.

واوضح “سيكون التزامي كاملا في هذه الاشهر الثلاثة”.

يواجه النجم الدولي السابق ضغوطا كبيرة منذ بداية الموسم، لكن وتيرتها ارتفعت بعد الخسارة المذلة امام باريس سان جرمان برباعية نظيفة في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا قبل اسبوعين.

وبات برشلونة بهذه النتيجة، التي توازي أسوأ خسارة تلقاها في المواسم الثلاثة بقيادة انريكي، على عتبة الاقصاء من ثمن نهائي البطولة الاوروبية للمرة الاولى منذ 2006-2007.

ومثل صديقه وزميله السابق جوسيب غوارديولا (مدرب مانشستر سيتي الانكليزي حاليا) الذي ترك تدريب برشلونة في 2012 بعد اربعة مواسم رائعة، فان انريكي تحدث عن الضغوط الهائلة في كامب نو، واعتبر انها السبب وراء قراره بالتخلي عن تدريب الفريق.

وقال في هذا الصدد “السبب هو الطريقة التي اعيش فيها هذه المهنة. هذا يعني ساعات قليلة جدا من الراحة فقط”.

وقاد انريكي الفريق الكاتالوني الى ثمانية القاب في عشر بطولات شارك فيها منذ اشرافه عليه، وكان موسمه الاول الافضل باحرازه الثلاثية: دوري ابطال اوروبا حين تغلب على يوفنتوس الايطالي 3-1 في المباراة النهائية، والدوري والكأس المحليان.-(أ ف ب)