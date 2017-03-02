ارتفاع عدد الطلبة المصابين بمرض “الجرب” في اربد إلى 226

الاصلاح نيوز-

ارتفع عدد الإصابات بمرض “الجرب” بين طلبة إحدى المدارس الحكومية في بلدة حكما شمال إربد إلى 226 حالة، مما دفع بالفرق الاستقصائية بوزارة الصحة إلى الإبقاء على كوادرها بالميدان خلال الأيام الماضية للسيطرة على المرض والحيلولة دون تسجيل حالات جديدة.

وقال الناطق الإعلامي في وزارة الصحة، حاتم الأزرعي “إن فريقاً مشتركاً من الوزراة ومديرية صحة إربد ومدير الصحة المدرسية متواجدين في المدارس ويقومون بفحص الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض بين طلبة المدارس”.

وأكد الأزرعي أن الوزارة تعمل على 3 نواح من أجل السيطرة على المرض والمتمثلة بالعلاجي والتثقيفي والتوعوي، مؤكدا أن المرض موجود في الأصل، لكن زيادة وقوع الإصابات في هذا الوقت أدت الى تخوفات بين الأهالي في المنطقة.

وأشار الى أن العلاج متوفر في المراكز الصحية؛ حيث يتم إعطاء المصاب العلاج المناسب مع استراحة لمدة 5 أيام في المنزل حتى لا يتم نقل العدوى الى زملائه في المدارس، مؤكدا أنه لا داعي لتعطيل المدرسة بشكل عام وإنما يتم تعطيل الطلاب المصابين بالمرض.

وتفقد محافظ إربد، رضوان العتوم، خلال زيارته للمنطقة، يرافقه مدير الأمراض السارية في وزارة الصحة ومدير صحة إربد لوضع في المدارس والمركز الصحي ومتابعة عمل الأطباء وعمليات الرش بعد انتشار مرض الجرب بين صفوف طلبة المدارس.

وأوعز العتوم للجهات المعنية بضرورة تكثيف حملات الرش أمام المدارس ومتابعة الحالات المصابة من قبل الكوادر الطبية، مؤكدا أن الوضع في البلدة مطمئن وكوادر وزارة الصحة والتربية تعمل منذ 3 أيام من أجل السيطرة على المرض والحيلولة دون انتشاره.

واتهم سكان في البلدة وزارة الصحة بالتقصير في عملها والحيلولة دون السيطرة على هذا المرض المعد، مؤكدين أن كوادر وزارة الصحة تقوم بجميع الطلاب من مدارس مختلفة في مدرسة الثورة العربية الكبرى مكان انطلاق المرض واكتشاف أول حالة وفحصهم، الأمر الذي أدى الى انتشار المرض بين الطلاب.

وطالب السكان بتعطيل المدارس الأسبوع المقبل لوقوف انتشار المرض بين طلاب المدارس، داعين الى ضرورة تكثيف عملية الرش داخل المدارس والمناطق المحيطة بها.