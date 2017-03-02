5.5 مليون دينار حجم التداول بورصة عمان

-الاصلاح نيوز

اغلقت “بورصة عمان” الاربعاء على تداول 5.9 مليون سهم موزعة على 3188 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 5.5 مليون دينار.

وارتفع مؤشر البورصة الى حدود النقطة 2217 ليسجل ارتفاع بنسبة 0.17 بالمئة مقارنة مع اغلاق الجلسة الماضية.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اسهمها والبالغ عددها 119 شركة مع إغلاقاتها السابقة، تبين ان 31 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت اسعار اسهم 49 شركة، واستقرت اسعار اسهم 39 شركة اخرى.

وكانت اكثر الشركات ارتفاعا الاسواق الحرة الاردنية, الجنوب للإلكترونيات, المتحدة لصناعة الحديد والصلب, الألبسة الأردنية, والعربية لصناعة المواسير المعدنية, فيما كانت العربية لصناعة الالمنيوم/ارال, مدارس الاتحاد, الموارد للتنمية والاستثمار, النقليات السياحة الاردنية /جت, والشرق العربي للتأمين اكثر الشركات انخفاضا.